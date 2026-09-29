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В Тольятти прошла Городская ярмарка вакансий

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В Тольятти прошла Городская ярмарка вакансий

В г. Тольятти состоялась Городская ярмарка вакансий, организованная кадровым центром «Работа России». Это ежегодное мероприятие, которое проводится в городе уже более 25 лет. Число соискателей превысило 150 человек еще на этапе регистрации перед открытием.

Посетители ярмарки смогли не только подать резюме и пройти собеседование, но и получить консультации специалистов кадрового центра по вопросам трудоустройства и профессионального обучения.

В этом году в ярмарке приняли участие порядка 30 компаний-работодателей Тольятти и Самарской области, которые представили соискателям несколько тысяч вакансий в различных отраслях экономики. Среди предложенных позиций - вакансии в сфере транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, финансов, информационных технологий, а также логистики и складской деятельности.

«Мы в Центре занятости участвуем уже много лет. Благодарим за то, что принимают нас. Цель найти сотрудников. Мы ищем от производственного персонала до инженерно-технических рабочих: инженеры по качеству, технологи, бухгалтеры», – отметила ведущий специалист по подбору персонала Софья Смирнова.

Большим спросом пользуются рабочие специальности. Как отметила ведущий специалист по работе с работодателями кадрового центра «Работа России» г.о. Тольятти Кристина Иванова, сегодня требуются рабочие на станки, слесари, сантехники, электрики, уборщики служебных помещений, помощники воспитателей в детские сады, помощники по быту и уюту в медицинские учреждения идругие.

«На сегодняшний день в банке вакансий более 7 тысяч предложений о работе и только 686 безработных. У нас нет нехватки в работе», – подчеркнула Кристина Иванова.

Среди посетителей ярмарки были и те, кто пришел в поисках работы мечты. Екатерине Дорониной в Центре занятости не только подобрали подходящую вакансию, но и направили на обучение.

«Подвернулась возможность отучиться на экскурсовода. Я всегда мечтала, всю жизнь проработала в кадрах, но всегда хотела что-то об истории, люблю рассказывать про свой край, свою страну. И вот сейчас появилась возможность обучиться и поменять жизнь», – поделилась Екатерина.

Предлагаемые вакансии по заработной плате составляют от 40 до 85 тысяч рублей. Возраст не имеет значения: тенденция на профессионализм и опыт сегодня только растет. Начать сначала можно в любом возрасте, главное – сделать первый шаг. В центре занятости для каждого соискателя составят индивидуальную траекторию, будь то поиск вакансии по специальности или смена деятельности.

Городская ярмарка вакансий неизменно доказывает: найти работу в Тольятти реально.

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