В Сызрани автобус врезался в столб

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в г. Сызрани

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 29 сентября 2026 года в 05:50 водитель, управляя автобусом ПАЗ, двигаясь по ул. Невской, в районе дома № 31 не справился с управлением и допустил наезд на световую опору. На месте ДТП пострадавших нет. В момент происшествия пассажиры в салоне автобуса отсутствовали.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.