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Участники Краеведческого марафона «Первооткрыватели в сердце России» отправились в совместный организованный турпоход по Самарской области

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участники Краеведческого марафона «Первооткрыватели в сердце России» отправились в совместный организованный турпоход по Самарской области

27 сентября, в Международный день туризма, участники Краеведческого марафона «Первооткрыватели в сердце России» отправились в совместный организованный турпоход по Самарской области.

Целью финального массового пешеходного маршрута в рамках марафона стало уникальное Голубое озеро в Сергиевском районе. Более 100 единомышленников со всего региона (представители семейных сборных, команд учебных заведений, молодежных организаций и бюджетных учреждений) прошли этот яркий природный путь в сопровождении профессиональных инструкторов-краеведов.

Также на привале команды прошли практическое обучение. Учились ставить палатки, собирать походный рюкзак, вязать узлы, определять и ориентироваться по азимуту, а ещё посетили мастер‑класс по оказанию первой помощи.

Колоритным дополнением к программе похода стала «Передвижная выставка: Россия 15-16 веков» - уникальная мобильная экспозиция, которая путешествует по Самарской области, знакомя жителей с эпохой становления Российского государства.

В ходе проекта за лето Первооткрыватели посетили Молодецкий курган, горы Барсук, Стрельная, Отважная, Шишка, Рачейский бор, Ширяево и гору Верблюд, Каменную чашу, Падовский карьер и другие знаковые природные достопримечательности.

Член Общественной палаты СО, исполнительный директор СРМОО «Центр социальных проектов» Сергей Андриянов отмечает: «Благодаря марафону в этом году сделан значительный шаг в развитии краеведческого туризма среди студенческой и учащейся молодёжи, просвещении о бережном отношении к природному наследию родного края, формировании положительного отношения к здоровому и активному образу жизни через участие в мероприятиях туристического профиля».

Проект реализуется Самарской региональной молодёжной общественной организацией «Центр социальных проектов» при грантовой поддержке Движения Первых.

Следующим этапам марафона станет Конкурс «Пешеходный квест‑маршрут».

И уже в ноябре по итогам рейтинга будут определены девять команд победителей. Лидеры получат туристическое снаряжение, и абсолютно все участники получат новые знания, практические навыки и яркие впечатления.

Подробности и материалы проекта представлены на странице: https://cspsamara.ru/krayevedcheskiy_marafon2026.

Фото: СРМОО «Центр социальных проектов»

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