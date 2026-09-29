Участники программы «Сенежа» из Самарской области разработали современные проекты по развитию команд

Участники третьего потока «Школы тренеров команд» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» разработали 12 тренингов и деловых игр для повышения эффективности и сплочения команд. Работа шла в рамках образовательной программы, которая объединила более 100 специалистов из 40 регионов России и Республики Абхазия. Среди участников – два представителя Самарской области.

«Школа тренеров команд» готовит специалистов, способных сопровождать команды на разных этапах развития – от формирования общей цели и распределения ролей до преодоления внутренних барьеров и повышения результативности. В третий поток вошли бизнес-тренеры, педагоги, психологи, руководители и эксперты в сфере командного развития. На участие поступило более 1100 заявок, конкурс составил почти 10 человек на место.

Обучение проходило с марта по сентябрь и включало очные модули, онлайн-сопровождение, стажировки на проектах Президентской платформы и Мастерской управления «Сенеж» и работу с реальными командами. Участники осваивали методы командной диагностики, фасилитации и модерации, игровые и деятельностные форматы, инструменты развития лидерства и командной культуры. Полученные знания они применяли на практике, тестируя и дорабатывая собственные образовательные продукты.

««Школа тренеров команд» отвечает на одну из ключевых задач сегодняшнего дня – повышение эффективности команд в государстве, бизнесе и общественной сфере. Качество совместной работы, умение договариваться, распределять ответственность и сохранять общий фокус напрямую влияют на скорость и результат реализации решений. Выпускники разработали практические инструменты, которые помогут командам справляться с этими задачами. Особенно ценно, что продукты создавались в межрегиональных группах и объединили опыт специалистов из разных территорий и профессиональных сфер. Это позволяет адаптировать и тиражировать практики практически в любом регионе России», – отметила проректор по образовательной и научной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Людмила Васильева.

Финал программы прошел в Мастерской управления «Сенеж». Его центральной частью стала итоговая аттестация: межрегиональные команды представили экспертам разработанные тренинги и деловые игры. Проекты посвящены конструктивной коммуникации, укреплению доверия и ответственности, работе с ценностями, преодолению конфликтов и принятию решений в условиях неопределенности.

Самарскую область на программе «Школа тренеров команд» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представляли два участника – Наталья Сергеева и Дмитрий Сурков.

Наталья Сергеева – директор по персоналу производственного холдинга «ДАМОЛЛ». Имеет более 20 лет опыта в HR, проводит стратегические сессии, занимается диагностикой команд, командообразованием и коучингом руководителей.

На программе «Школа тренеров команд» она вместе с командой разрабатывала тренинг «Команда как экипаж: доверие и ответственность обеспечивают взлет результативности». Тренинг решает одну из ключевых проблем командной работы – разрыв между формальным распределением обязанностей и реальной готовностью людей доверять друг другу и отвечать за общий результат. Участники проходят диагностику, определяют сильные и уязвимые стороны своей команды, разбирают рабочие ситуации и осваивают инструменты развития доверия и ответственности.

Итогом становится понимание, какие изменения помогут сократить избыточный контроль и яснее распределить обязательства. Программа адресована руководителям, лидерам проектов, управленческим и проектным командам в государственных структурах и бизнесе.

«Ключевые результаты для участников – понимание зон личной ответственности и влияния на общий «полет», а также формирование доверия как фактора общей результативности и устойчивости команды к кризисам. Главный принцип тренинга: самолет не держится на дружбе, он держится на доверии и ответственности каждого», – рассказала Наталья Сергеева.

По ее словам, программа стала для нее настоящим профессиональным переворотом: «На третьем потоке «Школы тренеров команд» мы получили четкую методологию, как выстраивать работу с командой от диагностики до сопровождения. Теперь я не просто провожу тренинги, а могу выстраивать долгосрочные программы развития команд. Рекомендую ли я «Школу тренеров команд» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей»? Однозначно да. Если вы хотите перейти от разовых тренингов к системной работе с командами, получить поддержку экспертов и единомышленников, это лучшее решение для вашей профессиональной карьеры».

Дмитрий Сурков – бизнес-тренер и модератор программ развития команд с 18-летним опытом. Разрабатывает корпоративные программы по лидерству, командному взаимодействию, наставничеству, коммуникации и переговорам. Консультирует по вопросам бережливого производства и непрерывного обучения.

Вместе с командой он разрабатывал тренинг-игру «Пульс команды». Тренинг-игра объединяет инструмент «Колесо эффективной команды» и практическую работу с компетенциями командного взаимодействия. Сначала участники определяют сильные стороны и сложности во взаимодействии своей команды, а затем проходят тематические станции с заданиями на совместную работу. Итогом становятся выводы о собственном взаимодействии и договоренности, которые команда сможет применить на практике.

Программу можно провести как самостоятельный тренинг продолжительностью 3–4 часа или встроить в форум в виде сквозной активности, а содержание станций адаптировать под задачи заказчика. Формат подходит как постоянным коллективам, так и временным командам, собранным на форумах и крупных мероприятиях.

Все разработанные решения предполагают адаптацию под специфику конкретной территории, отрасли или организации. После завершения программы выпускники смогут применять и тиражировать эти практики в своих регионах для повышения эффективности команд в органах власти и коммерческой сфере.