На подарки ко Дню учителя в этом году самарцы потратят 3000 рублей

Родительские комитеты уже определились с подарками ко Дню учителя: классным руководителям чаще всего будут дарить букеты, сертификаты и сладкие наборы. Средний бюджет на поздравление от класса в этом году — 4500 рублей. В опросе технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса России по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, в том числе родители школьников из всех округов страны.



Однозначно положительно ко Дню учителя относятся 26% россиян, еще 28% — «скорее положительно». Нейтральную позицию занимают 44%. 1% опрошенных не нравится праздник, еще 1% его ненавидит.



Женщины признавались в любви к празднику чаще мужчин (59% против 49% положительных ответов соответственно), тогда как среди представителей сильного пола заметно больше доля равнодушных (49% против 40% среди россиянок).



Молодежь до 35 лет значительно чаще относится ко Дню учителя нейтрально (52%), чем те, кто старше (41—43%). С возрастом позитивных оценок становится больше: среди респондентов 45+ положительно настроены 58%, среди опрошенных до 35 лет — 46%.



Средняя сумма, которую классы потратят на поздравление классного руководителя в 2026 году, составила 4500 рублей (на 10% больше, чем годом ранее).

В Самаре средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 3000 рублей. В прошлом году бюджет на подарки составлял 2900 рублей.



Среди мегаполисов лидером по бюджету на поздравление учителей остается Москва — в среднем 5500 рублей от класса. В топ-3 вошли Санкт-Петербург (4500 рублей), Екатеринбург и Красноярск (по 3700 рублей). Замыкают список Омск, Пермь, Волгоград, Воронеж и Самара (в среднем по 3000 рублей).



Самым распространенным подарком остаются цветы: их назвали 63% опрошенных. Букеты нередко дополняют подарочными сертификатами (19%), конвертами с деньгами (11%) и сладкими наборами — конфетами, чаем или кофе (10%). Канцелярию будут дарить 3% классов. Среди других вариантов родители называли вазы, продукты, косметику, оргтехнику, корзины мясных изделий и сыров, картины, книги, посуду и проч.





Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 375

Время проведения: 14—25 сентября 2026 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов