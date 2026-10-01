Условия погоды оказывают прямое влияние на пожарную обстановку на лесных территориях, в степях, на землях сельхозназначения, вдоль дорог и т.д. Чем теплее, жарче и суше погода, тем сильнее просыхает напочвенный покров, тем выше риски возникновения и распространения пожаров в лесах, на полях, в степях, вдоль дорог и на других природных территориях.

Федеральной Авиалесоохраной разработан прогноз повышенных рисков возникновения пожаров на природных территориях в зависимости от условий погоды на октябрь 2026 года. Прогноз Авиалесоохраны сделан на основе данных Росгидромета

В октябре 2026 года в 8 регионах России из-за теплой погоды и дефицита осадков возможно превышение уровня пожарной опасности в лесах и на других природных территориях (в степях, на землях сельхозназначения, вдоль дорог и т.д.) по сравнению со среднемноголетними данными.

Прогноз повышенного риска возникновения природных пожаров не означает прямого роста их числа и площади, так как кроме условий погоды на пожарную обстановку оказывает прямое влияние соблюдение гражданами правил пожарной безопасности и оперативность обнаружения и тушения ответственными службами палов сухой травы, лесных и других природных пожаров.

Важно также отметить, что отсутствие прогноза повышенного риска по пожарам в регионах страны не означает полное отсутствие пожарной опасности. Отсутствие такого прогноза означает, что в регионах пожарная опасность будет на уровне среднемноголетних параметров, т.е. там, где есть сухая трава, теплая и сухая погода, лесные и ландшафтные пожары могут возникнуть из-за палов сухой травы, незатушенных костров и других нарушений гражданами правил пожарной безопасности.

В октябре 2026 года из-за жаркой, теплой и сухой погоды возможны превышения среднемноголетних показателей пожарной опасности на территории:

Приволжского федерального округа - в юго-западной части Самарской области (Приволжское, Безенчукское, Хворостянское, Красноармейское, Пестравское, Большеглушинское, Большечерниговское муниципальные образования), в центральной, южной и восточной частях Саратовской области (г. Энгельс, Вольское, Балаковское, Духовницкое, Хвалынское, Ивантеевское, Пугачевское, Горное, Федоровское, Краснокутское, Ровенское, Питерское, Новоузенское, Александрово-Гайское, Дергачевское, Озинское, Перелюбское, Ершовское муниципальные образования);