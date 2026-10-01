Перевернулась машина: смертельное ДТП в Богатовском районе

Сотрудники полиции работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Богатовском районе. По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 1 октября 2026 года примерно в 05:00 на автодороге «Кинель - Богатое - Борское» водитель 1989 г.р., управляя автомобилем Lada Priora, двигаясь со стороны с. Богатое в направлении г. Кинеля, не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства. На месте ДТП водитель автомобиля скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.