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Практика с зарплатой и жильём: в Самарской области привлекать молодёжь в АПК помогает нацпроект

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Практика с зарплатой и жильём: в Самарской области привлекать молодёжь в АПК помогает нацпроект

В Самарской области выстроена эффективная система взаимодействия власти, бизнеса и образовательных учреждений. Ключевым инструментом стали меры господдержки, предоставляемые сельхозтоваропроизводителям, которые берут на себя обучение студентов и наставничество. В 2026 году возмещение части затрат получили 15 сельскохозяйственных предприятий региона, организовавших производственную практику для студентов. 249 студентов прошли практику на предприятиях АПК Самарской области при господдержке.

Особенность прохождения практики в хозяйствах региона в том, что она полностью оплачивается. За счёт средств федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» предприятия могут компенсировать значительную часть своих затрат. Государство возмещает до 90% затрат на оплату труда и проживание практикантов, обучающихся в образовательных организациях, подведомственных Минсельхозу России. Если практикант учится по профильному направлению в организации, не подведомственной ведомству, размер компенсации составляет до 30%. Обязательными условиями для получения поддержки являются работа на сельской территории и наличие статуса сельхозтоваропроизводителя или переработчика сельскохозяйственной продукции.

Практику на предприятиях проходят студенты Самарского государственного аграрного университета, а также региональных профессиональных образовательных учреждений, включая Большеглушицкий государственный техникум, Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум и Сергиевский губернский техникум.

Одним из примеров сотрудничества образования и бизнеса стала практика студентов колледжа Самарского ГАУ в ООО «Транстехстрой Агро» в Большеглушицком районе. Практикантам выплачивали зарплату, предоставляли жильё и питание, а также организовывали доставку до места работы.

Студент четвёртого курса колледжа Самарского ГАУ Евгений Добрынкин работал в мастерских хозяйства слесарем. «Я был трудоустроен слесарем мастерских на полную ставку. Раньше мне оплачивали половину ставки, а затем стали начислять полноценную зарплату, как и другим сотрудникам», - поделился Евгений. Во время уборочной кампании он участвовал в техническом обслуживании комбайнов: регулировал зазоры в решетах, проверял натяжение ремней и состояние подшипников.

Работу практикантов курировал заместитель генерального директора по производственным процессам Василий Адонин. «Сначала ребята изучали, как устроена сельскохозяйственная машина, а затем мы прикрепляли их к опытным механизаторам. Евгения планируем еще посадить на трактор», - рассказал он. По словам Адонина, практика на предприятии - не формальность, а возможность для студентов проверить свои знания, получить востребованные навыки и найти своё место в профессии.

Василий Адонин окончил инженерный факультет Самарского ГАУ по программам бакалавриата и магистратуры. Сейчас он продолжает обучение в аспирантуре по ученическому договору и повышает квалификацию за счёт средств федерального проекта «Кадры в АПК». Производственную деятельность он совмещает с преподаванием в колледже университета.

Особое внимание профессиональной реализации выпускников в агропромышленном комплексе уделяет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его поручению в регионе усилены меры поддержки молодых специалистов в АПК: увеличены размеры выплат и расширен круг их получателей. В 2026 году размер единовременной выплаты составляет до 207 тыс. рублей для специалистов со средним профессиональным образованием и до 414 тыс. рублей для выпускников вузов.

 

Фото – Минсельхозпрод Самарской области.

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