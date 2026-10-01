В Самарской области направлено в суд уголовное дело о сокрытии от налогообложения на сумму свыше 41,1 млн рублей

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины. Он обвиняется по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с ноября 2024 года по май 2025 года руководитель организации, занимающейся сносом и разборкой зданий, сокрыл денежные средства юридического лица на сумму более 41,1 млн рублей, за счет которых должно производиться принудительное взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. Расчеты с контрагентами-кредиторами он проводил через сторонние организации.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

На имущество обвиняемого, его родственников и организации стоимостью более 33,1 млн рублей наложен арест.