В Самаре презентовали первый сборник прозы и поэзии участников СВО «У каждого война СВОя»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Активисты партийного проекта «Чистая страна» стали инициаторами проведения круглого стола, посвящённого сохранению природы Национального парка «Самарская Лука».
Эксперты в Самаре обсудили, как спасти «Самарскую Луку» от свалок
По итогам конкурса победителями стали 150 педагогов из 54 регионов России. Особенно приятно, что в их числе — сразу три представителя Самарской области:
Три преподавателя региона - в числе лучших педагогов детских школ искусств, творческих училищ и вузов России
В Самаре начал работу форум «Медицинские университеты в Приоритете». Мероприятие проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и ФГАНУ «Социоцентр» на базе СамГМУ.
В Самаре стартовал форум участников программы «Приоритет-2030» «Медицинские университеты в Приоритете»
В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой зафиксированы массовые нарушения ПДД РФ на улице Коммунистической в г. Тольятти.
Сотрудники ГАИ региона составили протоколы об административных правонарушениях в отношении водителей свадебного кортежа
В честь Всемирного дня сердца минздрав СО совместно с Самарским кардиодиспансером им. В.П. Полякова запустили по маршруту №3 тематический трамвай.
В Самаре курсирует тематический трамвай «Двигайся в ритме здорового сердца»
На втором участке 2,7 км — «Отрадный — Богатое» — Борское, завершить укладку верхнего слоя планируется до конца недели.
В Борском на одном из въездов завершили укладку верхнего слоя асфальта 
Просветительские лекции Российского общества «Знание» стали частью мероприятия «ИАРКТ: вчера, сегодня, завтра. К столетию со дня рождения В. Е. Копылова», которое прошло в Музее авиации и космонавтики имени С. П. Королева Самарского университета.
«Каждый человек должен что-то оставить после себя»: на лекции Общества «Знание» в Самарском университете им. Королёва рассказали о легенде авиастроения
Дни культуры Самарской области пройдут в Республике Беларусь
Дни культуры Самарской области пройдут в Республике Беларусь
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.56
-0.87
EUR 94.88
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре презентовали первый сборник прозы и поэзии участников СВО «У каждого война СВОя»

178
В Самаре презентовали первый сборник прозы и поэзии участников СВО «У каждого война СВОя»

30 сентября, в День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией, в стенах Самарской областной универсальной научной библиотеки состоялась презентация первого в регионе литературного сборника прозы и поэзии участников Специальной военной операции «У каждого война СВОя». Подготовленный Министерством культуры Самарской области совместно с Самарской областной писательской организацией при поддержке и содействии Самарского филиала фонда «Защитники Отечества», сборник стал значимым событием культурной жизни губернии. Составителем издания выступил ветеран СВО Сергей Алексеев, а сама встреча прошла в рамках проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде» и объединила студентов колледжей и школьников.

Сборник вобрал в себя произведения 24 авторов. Среди них – Сергей Алексеев, Сергей Иванов, Сергей Елхимов, Роман Алтынбаев, Максим Финько и другие. Многие из них являются выпускниками региональной программы губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева «Школа героев». О значимости момента высказалась Мария Пошехонова, заместитель директора по науке Самарской областной научной библиотеки:

«С февраля 2023 года реализуется сетевой проект "Сила в правде", проходят книжные выставки в библиотеках, встречи с историками, политологами. И сегодня с нами ветераны СВО, которые поделятся с публикой самым сокровенным. Мы рады, что являемся свидетелями происходящего!»

В ходе презентации каждый автор вышел к публике, чтобы поделиться своей историей из боевого опыта. Сергей Алексеев, чьи произведений включены в издание, отметил:

«Есть рассказы уже погибших ребят. "Быть воином — жить вечно". Много времени ушло на написание этой книги. Рассказы достоверны. В них вложена вся истина».

Его слова продолжил ветеран СВО Сергей Иванов, находившийся в зоне СВО с 2023 по 2025 год. Он признался, что каждую секунду пережитого вложил в свой рассказ, и что некоторые моменты до сих пор трогают его до слёз, ведь за каждой строкой – реальная боль, реальный страх и реальное мужество.

Не менее значимым стало выступление ветерана СВО Сергея Гайко, который не стал скрывать того, что для него участие в специальной военной операции – это святой долг, исполненный с честью и достоинством, без громких слов, так, как и подобает настоящему воину. А особенно трогательным моментом стало выступление ветерана СВО Сергея Елхимова, который зачитал публике свои стихи.

Стоит отметить, что иллюстраторы сами прочли каждый рассказ, вникая в судьбы, пропуская через себя чужую боль, чтобы рисунки стали продолжением слова. Так, шаг за шагом, рассказ за рассказом, рождалась книга, которую по праву можно назвать достоверным свидетельством эпохи.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
1 октября 2026  10:30
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
297
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
1 октября 2026  00:01
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
695
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
30 сентября 2026  19:15
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
634
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
30 сентября 2026  13:59
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
577
7 октября в Самаре состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения
30 сентября 2026  13:47
7 октября в Самаре состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения
566
Весь список