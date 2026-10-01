В Самаре презентовали первый сборник прозы и поэзии участников СВО «У каждого война СВОя»

30 сентября, в День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией, в стенах Самарской областной универсальной научной библиотеки состоялась презентация первого в регионе литературного сборника прозы и поэзии участников Специальной военной операции «У каждого война СВОя». Подготовленный Министерством культуры Самарской области совместно с Самарской областной писательской организацией при поддержке и содействии Самарского филиала фонда «Защитники Отечества», сборник стал значимым событием культурной жизни губернии. Составителем издания выступил ветеран СВО Сергей Алексеев, а сама встреча прошла в рамках проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде» и объединила студентов колледжей и школьников.

Сборник вобрал в себя произведения 24 авторов. Среди них – Сергей Алексеев, Сергей Иванов, Сергей Елхимов, Роман Алтынбаев, Максим Финько и другие. Многие из них являются выпускниками региональной программы губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева «Школа героев». О значимости момента высказалась Мария Пошехонова, заместитель директора по науке Самарской областной научной библиотеки:

«С февраля 2023 года реализуется сетевой проект "Сила в правде", проходят книжные выставки в библиотеках, встречи с историками, политологами. И сегодня с нами ветераны СВО, которые поделятся с публикой самым сокровенным. Мы рады, что являемся свидетелями происходящего!»

В ходе презентации каждый автор вышел к публике, чтобы поделиться своей историей из боевого опыта. Сергей Алексеев, чьи произведений включены в издание, отметил:

«Есть рассказы уже погибших ребят. "Быть воином — жить вечно". Много времени ушло на написание этой книги. Рассказы достоверны. В них вложена вся истина».

Его слова продолжил ветеран СВО Сергей Иванов, находившийся в зоне СВО с 2023 по 2025 год. Он признался, что каждую секунду пережитого вложил в свой рассказ, и что некоторые моменты до сих пор трогают его до слёз, ведь за каждой строкой – реальная боль, реальный страх и реальное мужество.

Не менее значимым стало выступление ветерана СВО Сергея Гайко, который не стал скрывать того, что для него участие в специальной военной операции – это святой долг, исполненный с честью и достоинством, без громких слов, так, как и подобает настоящему воину. А особенно трогательным моментом стало выступление ветерана СВО Сергея Елхимова, который зачитал публике свои стихи.

Стоит отметить, что иллюстраторы сами прочли каждый рассказ, вникая в судьбы, пропуская через себя чужую боль, чтобы рисунки стали продолжением слова. Так, шаг за шагом, рассказ за рассказом, рождалась книга, которую по праву можно назвать достоверным свидетельством эпохи.