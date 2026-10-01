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Дни культуры Самарской области пройдут в Республике Беларусь
Дни культуры Самарской области пройдут в Республике Беларусь
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Дни культуры Самарской области пройдут в Республике Беларусь

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Дни культуры Самарской области пройдут в Республике Беларусь

3 и 4 октября 2026 года в столице Республики Беларусь состоятся Дни культуры Самарской области. Делегация региона во главе с министром культуры Самарской области Ириной Калягиной представит белорусской публике творческие достижения волжской земли. Мероприятие проходит в рамках реализации поручения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по укреплению всесторонних связей с ближайшими союзниками.

«Самарская область – один из крупнейших промышленных центров России, славящийся своим мощным индустриальным потенциалом и богатыми культурными традициями. Но главное наше достояние – это открытые, талантливые и трудолюбивые люди. Культура является таким же надежным фундаментом для нашей интеграции, как и экономика. Творческие встречи продолжают укреплять узы духовной близости наших народов», отмечает губернатор региона Вячеслав Федорищев.

 

Напомним, договоренности о взаимном проведении дней культуры были достигнуты на встрече губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с президентом Беларуси Александром Лукашенко в прошлом году.   В апреле 2026 года Дни культуры Республики Беларусь прошли в Самарской области. Выступления Национального академического народного хора имени Геннадия Цитовича и дуэта цимбалисток Национального академического народного оркестра имени Иосифа Жиновича прошли с аншлагом и подарили зрителям незабываемые впечатления. Теперь пришло время ответного визита.

 

В концертной программе примут участие ведущие коллективы губернии. Государственный академический Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова – коллектив, являющийся уникальным наследием русской традиции, представит программу, синтезирующую изящное неповторимое волжское пение, оригинальную хореографию и впечатляющую акробатику, а также филигранный виртуозный оркестровый аккомпанемент.

Музыкальные номера в исполнении молодёжного хора Самарской области станут украшением Дней культуры. В программу выступления войдут произведения, отражающие величие общего культурного кода, преемственность поколений и искреннюю дружбу двух братских народов.

В рамках культурной программы состоятся Дни документального кино. Зрителям будут представлены фильмы Инги Пеннер из цикла «Неочевидная Самара»: «Говорит Куйбышев» – историческое расследование о вкладе запасной столицы в победу в Великой Отечественной войне и роли радио в информационной борьбе; «Одна история двух площадей» – о знаковых достопримечательностях Самары; «История Самарской музы» – рассказ о легендах Самарской филармонии и культурном коде города.

Специальным событием станет творческая встреча с директором Самарского областного художественного музея Аллой Шахматовой. Гостям будет представлен фильм «Непрерванный полет», посвященный 125-летию коллекции Самарского музея. Картина, отмеченная наградами фестивалей «ДЕМИДОФФ» и «Берега», расскажет удивительную историю сохранения собрания музея, о тайнах особняка и новом дыхании музея в 21 веке.

Важной частью визита станет круглый стол с участием руководителей учреждений, подведомственных министерствам культуры России и Беларуси, где планируется обсудить совместные творческие планы, состоится подписание соглашений о сотрудничестве.

 

Фото предоставлены министерством культуры Самарской области/

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