«Каждый человек должен что-то оставить после себя»: на лекции Общества «Знание» в Самарском университете им. Королёва рассказали о легенде авиастроения

Просветительские лекции Российского общества «Знание» стали частью мероприятия «ИАРКТ: вчера, сегодня, завтра. К столетию со дня рождения В. Е. Копылова», которое прошло в Музее авиации и космонавтики имени С. П. Королева Самарского университета. Оно было посвящено руководителю предприятий советского и российского авиапрома, выдающемуся выпускнику Самарского университета Виталию Егоровичу Копылову.

В мероприятии приняли участие студенты Института авиационной и ракетно-космической техники, выпускники института и факультета летательных аппаратов, а также гости с Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова. В качестве лектора Российского общества «Знание» выступил кандидат исторических наук Андрей Елисеев. Он рассказал о легендарном авиастроителе.

«В 2026 году исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося инженера Виталия Егоровича Копылова. Его имя стало знаковым для отечественного авиастроения, с ним связаны крупные успехи в производстве отечественных самолетов в 1960-1980-е гг. Линия жизни Копылова прошла через три значимых города нашей страны: Самару, Комсомольск-на-Амуре и Казань, где сохранилась теплая память об этом человеке», — поделился Андрей Елисеев.

Слушатели познакомились с биографией человека, чья жизнь стала примером беззаветного служения Отечеству. Лекция началась с истории его семьи: Виталий Егорович родился в 1926 году в Самарской губернии, а его отец погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Несмотря на тяжелые испытания, он в 1943 году поступил в Куйбышевский авиационный институт, где проявил незаурядные способности, о чем свидетельствует его диплом с отличием и оценки по множеству сложнейших инженерных дисциплин.

Особое внимание лектор Общества «Знание» уделил управленческому пути Копылова, который в 1965 году возглавил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре, а с 1973 года стал директором Казанского авиазавода имени Горбунова. Под его руководством было налажено производство легендарных самолетов, среди которых Ил-62, Су-17, Ту-22М и стратегический ракетоносец Ту-160.

Слушатели узнали, что Виталий Егорович сочетал в себе строгость и справедливость, требовал дисциплины, но всегда поддерживал подчиненных в трудную минуту и даже лично открывал музей трудовой славы предприятия в 1982 году.

Завершилась встреча рассказом о том, как память о Копылове увековечена в наши дни: его именем названы улица и установлены памятники, а один из стратегических бомбардировщиков Ту-160 гордо носит его имя. Слова самого Виталия Егоровича о том, что каждый человек должен что-то оставить после себя, стали лейтмотивом всей презентации. Участники встречи увидели, что наследие выдающегося руководителя — не только мощная авиационная техника, но и добрая память благодарных потомков, бережно хранящих историю его жизни.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Российского общества «Знание».

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»