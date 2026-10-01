Я нашел ошибку
Главные новости:
Активисты партийного проекта «Чистая страна» стали инициаторами проведения круглого стола, посвящённого сохранению природы Национального парка «Самарская Лука».
Эксперты в Самаре обсудили, как спасти «Самарскую Луку» от свалок
По итогам конкурса победителями стали 150 педагогов из 54 регионов России. Особенно приятно, что в их числе — сразу три представителя Самарской области:
Три преподавателя региона - в числе лучших педагогов детских школ искусств, творческих училищ и вузов России
В Самаре начал работу форум «Медицинские университеты в Приоритете». Мероприятие проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и ФГАНУ «Социоцентр» на базе СамГМУ.
В Самаре стартовал форум участников программы «Приоритет-2030» «Медицинские университеты в Приоритете»
В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой зафиксированы массовые нарушения ПДД РФ на улице Коммунистической в г. Тольятти.
Сотрудники ГАИ региона составили протоколы об административных правонарушениях в отношении водителей свадебного кортежа
В честь Всемирного дня сердца минздрав СО совместно с Самарским кардиодиспансером им. В.П. Полякова запустили по маршруту №3 тематический трамвай.
В Самаре курсирует тематический трамвай «Двигайся в ритме здорового сердца»
На втором участке 2,7 км — «Отрадный — Богатое» — Борское, завершить укладку верхнего слоя планируется до конца недели.
В Борском на одном из въездов завершили укладку верхнего слоя асфальта 
Просветительские лекции Российского общества «Знание» стали частью мероприятия «ИАРКТ: вчера, сегодня, завтра. К столетию со дня рождения В. Е. Копылова», которое прошло в Музее авиации и космонавтики имени С. П. Королева Самарского университета.
«Каждый человек должен что-то оставить после себя»: на лекции Общества «Знание» в Самарском университете им. Королёва рассказали о легенде авиастроения
Дни культуры Самарской области пройдут в Республике Беларусь
Дни культуры Самарской области пройдут в Республике Беларусь
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.56
-0.87
EUR 94.88
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре курсирует тематический трамвай «Двигайся в ритме здорового сердца»

148
В честь Всемирного дня сердца минздрав СО совместно с Самарским кардиодиспансером им. В.П. Полякова запустили по маршруту №3 тематический трамвай.

В честь Всемирного дня сердца министерство здравоохранения Самарской области совместно с Самарским областным клиническим кардиологическим диспансером им. В.П. Полякова запустили по маршруту №3 тематический трамвай.

Его яркое оформление — это напоминание о том, что наше сердце нуждается в заботе каждый день. Пока трамвай ездит по городу, он рассказывает пассажирам о главном:
Регулярно измеряйте давление
Больше двигайтесь
Сбалансированно питайтесь
Не пропускайте диспансеризацию и профилактические осмотры.

«Забота о сердце начинается с повседневных решений. Мы надеемся, что трамвай станет заметным напоминанием: профилактика и своевременное обращение к врачу помогают сохранить здоровье. Двигайтесь в ритме здорового сердца!», - рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Дмитрий Дупляков.

Кроме того, информационные слайды о здоровье сердца весь год будут показывать на 400 экранах самарского транспорта.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре начал работу форум «Медицинские университеты в Приоритете». Мероприятие проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и ФГАНУ «Социоцентр» на базе СамГМУ.
01 октября 2026, 14:47
В Самаре стартовал форум участников программы «Приоритет-2030» «Медицинские университеты в Приоритете»
В Самаре начал работу форум «Медицинские университеты в Приоритете». Мероприятие проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства... Общество
67
Первый заместитель министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко выразил благодарность членам совета за внимание к актуальным проблемам защиты прав пациентов.
20 сентября 2026, 12:14
В минздраве Самарской области прошло заседание общественного совета по защите прав пациентов
Первый заместитель министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко выразил благодарность членам совета за внимание к актуальным проблемам защиты прав... Здравоохранение
2107
Самарская областная клиническая станция переливания крови внедрила инновационную технологию заготовки концентрата тромбоцитов — компонента, который наиболее востребован для лечения детей и взрослых с онкогематологическими заболеваниями.
18 сентября 2026, 16:35
В региональной Службе крови готовят безопасные тромбоциты за несколько часов
Самарская областная клиническая станция переливания крови внедрила инновационную технологию заготовки концентрата тромбоцитов — компонента, который... Здравоохранение
1977
Здравоохранение
В честь Всемирного дня сердца минздрав СО совместно с Самарским кардиодиспансером им. В.П. Полякова запустили по маршруту №3 тематический трамвай.
1 октября 2026  14:20
В Самаре курсирует тематический трамвай «Двигайся в ритме здорового сердца»
148
Врач предупредил о новых штаммах гриппа в наступающем эпидсезоне
1 октября 2026  09:59
Врач предупредил о новых штаммах гриппа в наступающем эпидсезоне
304
В селе Приволжье строится новая врачебная амбулатория
30 сентября 2026  18:40
В селе Приволжье строится новая врачебная амбулатория
687
В поликлиниках Самарской области идет активная прививочная кампания против гриппа
29 сентября 2026  16:35
В поликлиниках Самарской области идет активная прививочная кампания против гриппа
980
В Самаре по иску прокуратуры поликлинику обязали дооснастить медицинские кабинеты
29 сентября 2026  15:47
В Самаре по иску прокуратуры поликлинику обязали дооснастить медицинские кабинеты
872
В Самарской области заболеваемость коронавирусом выросла на 81,8%
29 сентября 2026  13:53
В Самарской области заболеваемость коронавирусом выросла на 81,8%
743
календарь вакцинации пополнят новыми прививками
29 сентября 2026  09:08
Календарь вакцинации пополнят новыми прививками
654
В Большеглушицкой больнице завершён капитальный ремонт хирургического отделения
28 сентября 2026  19:41
В Большеглушицкой больнице завершён капитальный ремонт хирургического отделения
962
Прививочная кампания против гриппа стартовала в Самарской области
28 сентября 2026  17:40
Прививочная кампания против гриппа стартовала в Самарской области
987
В Самарской области ввели карантин по бешенству
27 сентября 2026  19:53
В Самарской области ввели карантин по бешенству
1179
Весь список
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
1 октября 2026  10:30
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
297
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
1 октября 2026  00:01
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
695
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
30 сентября 2026  19:15
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
634
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
30 сентября 2026  13:59
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
577
7 октября в Самаре состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения
30 сентября 2026  13:47
7 октября в Самаре состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения
566
Весь список