В Самаре курсирует тематический трамвай «Двигайся в ритме здорового сердца»

В честь Всемирного дня сердца министерство здравоохранения Самарской области совместно с Самарским областным клиническим кардиологическим диспансером им. В.П. Полякова запустили по маршруту №3 тематический трамвай.

Его яркое оформление — это напоминание о том, что наше сердце нуждается в заботе каждый день. Пока трамвай ездит по городу, он рассказывает пассажирам о главном:

Регулярно измеряйте давление

Больше двигайтесь

Сбалансированно питайтесь

Не пропускайте диспансеризацию и профилактические осмотры.

«Забота о сердце начинается с повседневных решений. Мы надеемся, что трамвай станет заметным напоминанием: профилактика и своевременное обращение к врачу помогают сохранить здоровье. Двигайтесь в ритме здорового сердца!», - рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Дмитрий Дупляков.

Кроме того, информационные слайды о здоровье сердца весь год будут показывать на 400 экранах самарского транспорта.

Фото: минздрав СО