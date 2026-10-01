Врач предупредил о новых штаммах гриппа в наступающем эпидсезоне

В текущем эпидемиологическом сезоне все штаммы гриппа обновились, коллективный иммунитет к ним еще не выработан, поэтому единственный способ защититься от заболевания — своевременная вакцинация. Об этом «Известиям» рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По результатам вирусологического мониторинга Роспотребнадзора, в текущем сезоне уже выявлены вирусы гриппа A(H1N1), A(H3N2), B и C.

«В этом году все штаммы гриппа новые, к ним нет иммунитета вообще ни у кого. Ситуация опасная, коллективный иммунитет отсутствует. Иммунитет будет только у тех, кто получил прививку, все остальные будут заражаться и болеть», — рассказал Болибок.

Специалист подчеркнул, что в текущем году распространен H1N1, свиной грипп, который очень опасен для беременных и кормящих женщин, и призвал не откладывать вакцинацию.

«И самое главное — вакцинация. Сделали прививку в любом случае. Даже если заболеете, то перенесете в легкой форме, без осложнений. Каждый год у нас люди погибают от гриппа, и девять из десяти смертей от гриппа связаны с самыми тяжелыми и распространенными осложнениями», — добавил эксперт.

По его словам, оптимальный период для вакцинации — до начала активного подъема заболеваемости.