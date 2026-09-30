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Ольга Любимова и Вячеслав Федорищев обсудили развитие культуры в Самарской области

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Ольга Любимова и Вячеслав Федорищев обсудили развитие культуры в Самарской области

Во вторник, 29 сентября, во время рабочей командировки в Москву Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. Стороны обсудили предварительные итоги реализации в регионе федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», а также определили приоритетные направления совместной работы на ближайшие годы.
В начале встречи руководитель региона поблагодарил главу Минкультуры РФ за поддержку и возможность совершенствования инфраструктуры культуры, создания условий для развития талантливой молодежи.
В Самарской области благодаря федеральной поддержке активно обновляется инфраструктура отрасли: новый облик обретают здания учреждений культуры, приобретается современное оборудование в музеях, театрах, библиотеках, детских школах искусств и учреждений среднего профессионального образования.
Вячеслав Федорищев доложил, что в этом году ведется капитальный ремонт филармонии и Драматического театра «Колесо» в Тольятти, детской библиотеки № 3 в Самаре, детской школы искусств в селе Георгиевка Кинельского района. Запланировано открытие еще двух модельных библиотек. К слову, за последние 7 лет реализации нацпроектов «Культура» и «Семья» в Самарской области переоснащено по модельному стандарту 42 муниципальных библиотеки.
«В этом году предполагается оснащение 11 детских школ искусств, создание центров воспроизведения аудиовизуального контента в 4 кинотеатрах и оснащение 14 музеев, – добавила Ольга Любимова. – Важным направлением остается музейная деятельность. В 2024 году в Самарской области открылся филиал Третьяковской галереи, расположенный в отреставрированном здании фабрики-кухни завода имени Масленникова. В этом году в рамках нацпроекта «Семья» в нем также функционирует детский центр – пространство для творческих практик «Летняя кухня».
В 2027 году планируется завершить начатый капремонт двух домов культуры: в Кинеле и в с. Пестравка. Планируется начало работ по модернизации двух детских школ искусств: в с. Кошки и в Похвистнево, двух библиотек в Чапаевске и с. Красный Яр. Кроме того, будет создано еще 5 модельных муниципальных библиотек, 6 детских культурно-просветительских центров. На 2028-2029 годы запланирован капремонт Детской музыкальной школы им. Д.Б. Кабалевского в Самаре.
Отдельно обсудили подготовку и реализацию знаковых фестивалей, концертов и крупных проектов, а также возможность участия в них выдающихся творческих коллективов. «Самарская область активно участвует в реализации Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России, в частности в программах «Большие гастроли» и «Мы – Россия», – отметила Министр культуры РФ.
«На протяжении многих лет у нас проводится Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем». Его участником могли бы стать коллективы театра балета Бориса Эйфмана или Государственного академического Мариинского театра. Уверен, что самарские ценители культуры и искусства с радостью посетят их выступления», – добавил Губернатор Вячеслав Федорищев.
5 марта следующего года исполнится 85 лет со дня первого исполнения 7-й (Ленинградской) симфонии Д.Д. Шостаковича на сцене театра оперы и балета в Куйбышеве в 1942 году. Глава региона обратился к Ольге Любимовой с просьбой в оказании содействия в организации гастролей оркестра Большого театра под руководством Народного артиста Валерия Гергиева, чтобы он выступил перед самарскими зрителями.
Продолжится проведение Московского Пасхального фестиваля под управлением Валерия Гергиева, Международного конкурса молодых музыкантов имени Дмитрия Борисовича Кабалевского, фестивалей Юрия Башмета, «Наследие», «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» и других проектов, в которых принимают участие именитые деятели культуры и искусства, известные артисты.
Помимо прочего, во время встречи были затронули вопросы реконструкции Самарского государственного цирка и реставрации особняка Субботина-Шихобалова. В настоящий момент идут проектно-изыскательские работы, обследование зданий. «Это знаковые объекты для областной столицы, которые необходимо восстановить», – подчеркнул Губернатор.

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