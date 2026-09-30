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В Токио 34 дня подряд идёт дождь

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В Токио 34 дня подряд идёт дождь

В центре японского Токио дожди идут 34 дня подряд, что является самой продолжительной серией осадков в столице за всю историю наблюдений (она ведется с 1886 года). Об этом сообщает газета The Mainichi со ссылкой на данные Японского метеорологического агентства (JMA).

Предыдущий антирекорд составлял 33 дня и был установлен в 2019 году. Нынешняя аномалия связана с малоподвижным осенним дождевым фронтом, зависшим над островом Хонсю. Ситуацию усугубили теплые влажные воздушные массы и приближение тайфунов.

К 27 сентября в центре столицы выпало 621,5 мм осадков — почти втрое больше среднемесячной нормы. Хотя абсолютный месячный рекорд 1958 года (670,9 мм) пока не побит, дефицит солнечного света стал критическим. За первые 27 сентября солнце светило всего 45,8 часа, что является вторым худшим показателем в истории.

Стихия привела к человеческим жертвам и масштабным разрушениям. Погибли десять человек, еще один числится пропавшим без вести. Ливни повредили более 1,5 тысячи домов. Два здания разрушены полностью, 11 получили серьезные повреждения, а 709 жилых объектов оказались затоплены.

Особенно сильно пострадали районы префектуры Тиба, где в середине августа выпала тройная месячная норма осадков. Метеорологи предупреждают, что 30 сентября дожди в регионе Канто продолжатся из-за сохранения влияния атмосферного фронта, пишет МК.

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