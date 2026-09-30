Я нашел ошибку
Главные новости:
Задолженность в консолидированный бюджет Самарской области снизилась на 28%
Задолженность в консолидированный бюджет Самарской области снизилась на 28%
В Самаре 80-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, лишившись более 1 млн рублей
В Самаре 80-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, лишившись более 1 млн рублей
На Госуслугах подали более 4,6 млн заявлений на новую семейную выплату
На Госуслугах подали более 4,6 млн заявлений на новую семейную выплату
На Куйбышевской ЖД стартовал уникальный проект «Живопись в движении»
На Куйбышевской ЖД стартовал уникальный проект «Живопись в движении»
В Самаре частные детсады хотят лишить бюджетных субсидий
В Самаре частные детсады хотят лишить бюджетных субсидий
Продукцию более 250 производителей продают на осенних ярмарках в Самаре
Продукцию более 250 производителей продают на осенних ярмарках в Самаре
Операторы связи смогут подтверждать учётные записи на Госуслугах
Операторы связи смогут подтверждать учётные записи на Госуслугах
Фонд «Подари подарок», работающий в Самарской области — в финале Международной премии #МЫВМЕСТЕ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.43
0.02
EUR 96.06
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Председатель Правительства региона побывал с рабочим визитом в Клявлинском районе

212
Председатель Правительства региона побывал с рабочим визитом в Клявлинском районе

Первый заместитель Губернатора Самарской области - председатель Правительства региона Виталий Шабалатов и министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов побывали с рабочим визитом в Клявлинском районе.

Программа рабочей поездки началась с посещения крестьянского фермерского хозяйства в селе Новые Сосны, где разводят радужную форель.

Сейчас в   хозяйстве работают 46 бассейнов по выращиванию форели, куда круглый год поступает родниковая вода. Для обеспечения оптимальных условий развития поголовья установлена система замкнутого водоснабжения. Благодаря ей в закрытом помещении круглый год поддерживается необходимая температура.

На сегодняшний день в хозяйстве 40 тонн форели: 20 тонн товарной рыбы и 20 тонн малька. Продукция предприятия пользуется высоким спросом и поставляется в торговые сети Самарской области и соседних регионов.

Недавно в хозяйстве приступили к реализации нового проекта: промышленному разведению осетровых. В специальных бассейнах отдельно содержится порядка 6 тонн осетра.

При   этом основным направлением деятельности форелевого хозяйства было и остается туристическое. На территории хозяйства находятся два больших пруда, где специально для рыбной ловли разводят зеркального карпа и карася. Гости фермы могут расположиться в домиках с круглогодичным размещением, для них работает кафе «Царская рыба». В летний период туристы могут порыбачить, искупаться в бассейне, зимой можно покататься на лыжах и тюбингах.

«Такие хозяйства однозначно будем поддерживать. Потенциал развития рыбоводства в регионе оцениваю как очень высокий, это еще одно перспективное направление АПК в нашей области. Но важно отметить, что хозяйство решает сразу две задачи: производит уникальные продукты питания и развивает туристическое направление. Создание условий для внутреннего туризма – одно из приоритетных направлений работы Правительства Самарской области. Такую задачу ставит перед нами Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Посещение сельскохозяйственных и природных объектов с туристическими целями   сейчас находится на пике популярности. Это привлекает в Самарскую область гостей из других субъектов Федерации и является отличным вариантом отдыха для жителей Самарской области», - отметил председатель Правительства.

В ходе рабочего визита первый заместитель Губернатора побывал также на двух проблемных социальных объектах района. Это средняя школа в Клявлино и сельский Дом культуры в селе Старое Резяпкино.

Виталий Шабалатов поручил подготовить проектно-сметную документацию для ремонта школы и проработать вопрос о строительстве нового модульного здания для размещения Дома культуры.

В завершение поездки председатель областного Правительства посетил ООО «Северная Нива Самара», которое реализует инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса КРС на 3550 коров и площадок для выращивания молодняка КРС на 5100 голов. Предприятие специализируется на разведении крупного рогатого скота молочного направления, выращивает зерновые, зернобобовые, масличные культуры. Также хозяйство самостоятельно обеспечивает потребности молочного стада в сочных и грубых кормах.

Сегодня на территории комплекса ведутся работы по строительству площадок для содержания молодняка КРС, кормосклада, лагун, санпропускника, внутриплощадочных дорог, а также благоустройство территории. В производственном хозяйстве уже содержится более 5800 голов крупного рогатого скота. В прошлом году «Северная Нива Самара» произвела порядка 24 тонн молока. На предприятии трудятся 328 человек.

На рабочем совещании обсудили развитие предприятия и взаимодействие с муниципальными органами исполнительной власти в рамках дальнейшей модернизации производства.

Фото предоставлено администрацией Клявлинского района

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
30 сентября 2026  13:59
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
222
7 октября в Самаре состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения
30 сентября 2026  13:47
7 октября в Самаре состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения
260
Ольга Любимова и Вячеслав Федорищев обсудили развитие культуры в Самарской области
30 сентября 2026  12:52
Ольга Любимова и Вячеслав Федорищев обсудили развитие культуры в Самарской области
285
Повреждены частные дома: в ночь на 30 сентября Самарская область попала под удар БПЛА
30 сентября 2026  10:53
Повреждены частные дома: в ночь на 30 сентября Самарская область попала под удар БПЛА
387
1 октября состоится торжественное отправление в первый рейс электропоезда «Финист» по маршруту Самара - Пенза
29 сентября 2026  20:21
1 октября состоится торжественное отправление в первый рейс электропоезда «Финист» по маршруту Самара - Пенза
657
Весь список