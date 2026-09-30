Команда самарской школы №146 заняла III место в общекомандном зачёте Всероссийской военно-патриотической игры

Команда школы №146 заняла III место в общекомандном зачёте Всероссийской военно-патриотической игры. В соревнованиях приняли участие 120 команд из России и Армении.

«Наши школьницы достойно представили Самару на всероссийском уровне. Они показали хорошую физическую подготовку и серьёзные знания военного дела. Войти в тройку лидеров при такой конкуренции — значимое достижение», — отметил глава города Иван Носков.

Семь участниц продемонстрировали навыки строевой, огневой и медицинской подготовки, управления БПЛА, преодолели полосу препятствий и марш-бросок, а также проверили знания истории России.

Соревнования направлены на патриотическое воспитание молодёжи, популяризацию военных профессий и физическую подготовку девушек.