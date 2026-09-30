Предприятия Самарской области привлекли более 300 миллионов рублей льготных средств на инвестпроекты

Малые и средние предприятия Самарской области с начала года привлекли 311 млн рублей льготного заемного финансирования на реализацию инвестиционных проектов. Инструментом воспользовались семь компаний региона. Льготные средства направлены на реализацию проектов в приоритетных отраслях, включая обрабатывающие производства, транспортировку и хранение, а также другие сферы, важные для экономики региона.

Всего с начала года российский малый и средний бизнес привлек 21,4 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики – это в два раза больше, чем годом ранее. Число получателей льготных кредитов на инвестиционные цели выросло в 3 раза.

Программа льготного кредитования предусматривает ставку «ключевая ставка ЦБ минус 3,5%». Сумма займа варьируется от 25 млн до 2 млрд рублей в зависимости от категории бизнеса, срок поддержки – до 10 лет, льготные условия действуют первые 5 лет.

Заемное финансирование помогает предприятиям модернизировать производственные линии, автоматизировать процессы, внедрить современные технологические решения, открыть новые объекты инфраструктуры и создать сотни рабочих мест. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Самарская область традиционно является территорией с мощным промышленным и инвестиционным потенциалом. Льготное финансирование помогает нашим предприятиям обновлять мощности, закупать оборудование, а значит - расширять ассортимент и выходить на новые рынки. Мы продолжим системную работу по поддержке бизнеса, чтобы каждый рубль инвестиций работал на развитие региона», – отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Сопровождение инвесторов в Самарской области осуществляет Агентство по привлечению инвестиций. Инициаторы проектов могут получить комплексную помощь в формате «одного окна»: от выбора оптимальной площадки до подбора актуальных мер поддержки и быстрого старта проекта. Консультации доступны по телефону 8 (800) 505-90-36.