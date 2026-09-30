В Самарской области состоится кинофестиваль «Кино – детям»

С 12 по 16 октября 2026 года в Самарской области состоится Международный кинофестиваль «Кино – детям». В течение пяти дней зрителей ждут премьерные показы игровых, анимационных и документальных фильмов, творческие встречи с кинематографистами и мастер-классы. Фестивальная программа объединит более 60 площадок в областной столице, городах и районах области.

Фестиваль проводится в Самарской области с 1996 года и за это время стал одним из самых известных российских кинофестивалей для детей и важной культурной традицией региона. За 30 лет фестиваль посетило более миллиона юных зрителей.

В 2026 году на участие в фестивале поступило 220 заявок от российских и зарубежных студий, а в конкурсную и внеконкурсную программу вошли 130 фильмов. Организаторами ежегодного социально–значимого, культурного мероприятия выступают Самарское областное отделение Союза кинематографистов России и студия «Волга-фильм».

Главной площадкой фестиваля станет Центр российской кинематографии – кинотеатр «Художественный». Премьерные кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы также пройдут в городских и региональных Домах культуры, муниципальных культурно-досуговых центрах и в образовательных учреждениях.

«Фестиваль «Кино – детям» – ежегодное яркое и значимое мероприятие в культурной жизни Самарской области. Кинематограф обладает уникальной силой говорить с детьми на языке образов, пробуждая в них любознательность и творческое начало. Юные зрители в увлекательной и доступной форме усваивают важные жизненные уроки, которые помогают им научиться управлять своей жизнью и идти вперёд. Символично, что главной площадкой фестиваля станет кинотеатр «Художественный», который был и остается точкой притяжения для нескольких поколений киноманов, где в этом году мы открыли Детский культурно-просветительский центр. Здесь ребята смогут не только узнавать об истории кинематографа, но и участвовать в мастер-классах, кинопоказах, выставках и лекциях», – отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

В этом году в профессиональную конкурсную программу вошли 74 премьерных фильма режиссеров из России, Китая, Кыргызстана, Казахстана и Беларуси. Победителей здесь традиционно определит коллективное детское жюри. В него вошли активные экспертные группы из восьми детских объединений, студий и образовательных учреждений. Председателем жюри станет ученик МБОУ лицея «Технический» имени С. П. Королёва Елисей Хромых.

Еще одна конкурсная программа – «Кино снимаем сами» – полностью посвящена фильмам, созданным детьми. В этом году в нее вошли 39 работ от 25 детских киностудий из 18 регионов России. Работы юных авторов оценит взрослое профессиональное жюри. Его возглавит режиссер игровых и документальных фильмов, продюсер Олег Штром.

На фестивальной неделе зрители смогут не только посетить бесплатные кинопоказы, но и встретиться с актерами, режиссерами и другими представителями киноиндустрии. Творческие встречи и мастер-классы пройдут на разных площадках в Самаре и регионе. В этом году гостями фестиваля станут известные российские кинематографисты, которые представят свои фильмы лично. Почетный гость фестиваля, режиссер Владимир Грамматиков познакомит самарцев с двумя документальными фильмами о Великой Отечественной войне из цикла «Стальная дивизия». Выдающийся актер, народный артист РФ Виктор Сухоруков и режиссер Антон Богданов представят фильм «Красавица». Кинодраматург, актер и режиссер Александр Адабашьян и режиссер Анна Чернакова привезут на фестиваль игровой фильм «Судьба барабанщика» и документальную картину «Наставник царевича. История Чарльза Сиднея Гиббса».

Премьерную программу анимационных фильмов студии «Союзмультфильм» представит режиссер и художник-постановщик Юрий Пронин. Режиссер и продюсер Ирина Ясырева покажет документальный фильм «Глубокий тыл. Пермский край в Великой Отечественной войне».

В программе «Молодое кино России» зрители увидят игровые фильмы «Юра» и «Пари» режиссера Анастасии Герасимчук, а также документальную картину «Летуны» Амира Аббясова. Самарский режиссер Виктория Гармашова представит документальный фильм «Баюн Волги и Жигулей». XXXI Международный фестиваль вновь объединит признанных мастеров кино, молодых авторов и детей, которые только начинают свой путь в кинематографе.

В первый день фестиваля, 12 октября в 16:00, в отеле «Реальянс» (ул. Ново-Садовая, 162В) состоится пресс-конференция с организаторами и гостями фестиваля. В разговоре также примут участие юные журналисты, представители фестивального студенческого пресс-центра и сотрудники городских СМИ.

Торжественная церемония открытия начнется 12 октября в 18:00 в Театре для детей и молодежи «Мастерская» (ул. Чернореченская, 15). В программе вечера — трейлеры фильмов из конкурсной фестивальной программы, представление гостей фестиваля и выступления юных артистов: детского Музыкального Театра «Задумка», студии современного вокала «Гран При», студии «Автоклуб дети», вокальной студии «Миг», «Голос Мечты», образцового театра моды «Злата».

В течение фестивальной недели на площадках Самары и области будут проходить кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы. Расписание будет доступно на сайте фестиваля https://kino-detyam.ru , на сайте кинотеатра «Художественный» https://samarakino.ru , а также в ВК-сообществе фестиваля https://vk.ru/kino.detyam .

Завершится XXXI Международный кинофестиваль «Кино – детям» 16 октября в 15:00 торжественной церемонией награждения лучших фильмов в различных номинациях в кинотеатре «Художественный» (ул. Куйбышева, 105).

Все мероприятия фестиваля бесплатные.