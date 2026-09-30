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В Самарской области обсудили развитие медиации: как снизить конфликтность в бизнесе и разгрузить суды

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В Самарской области обсудили развитие медиации: как снизить конфликтность в бизнесе и разгрузить суды

По инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области в Самарском государственном экономическом университете прошло рабочее совещание по развитию системы медиации в регионе. В нём приняли участие представители исполнительной и судебной власти, нотариата, адвокатуры, а также крупных бизнес-объединений - ТПП, РСПП, «Опоры России», «Деловой России». Эксперты наметили комплекс мер, которые помогут сделать разрешение споров для бизнеса проще, быстрее и дешевле, а заодно снизить нагрузку на судебную систему.

Ключевым инструментом участники назвали медиацию: она позволяет урегулировать конфликты конфиденциально и на основе добровольной договорённости сторон, без публичного разбирательства и долгих судебных процессов. Такой подход особенно важен для предпринимателей, для которых критичны сроки урегулирования и предсказуемость расходов.

Особое внимание уделили нотариально удостоверенным медиативным соглашениям. С 2019 года такие документы имеют силу исполнительного документа, а нормативная база корректировалась в 2021 и 2024 годах. Нотариус подключается, когда стороны уже достигли согласия: он проверяет законность, исполнимость соглашения, а также риски по 115-ФЗ и антикоррупционные.

Эдуард Харченко рассказал о направлении «Разрешение споров» в Национальной модели целевых условий ведения бизнеса: ключевым показателем эффективности названо количество нотариально удостоверенных медиативных соглашений. Основная задача — дать бизнесу быстрые и удобные способы урегулирования конфликтов без перегрузки судов и надзорных ведомств, для чего уже создан Центр медиации при Уполномоченном по защите прав предпринимателей. Планируется придать медиативным соглашениям силу судебных решений, чтобы предприниматели могли решать споры конфиденциально. Практическими шагами стали предложения создать рабочую группу, ежегодно включать в доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей раздел о внесудебном урегулировании споров, а также запустить информационную кампанию по популяризации медиации.
Он также отметил, что основная задача центра - формирование эффективной инфраструктуры медиации в Самарской области. Он подчеркнул, что в регионе присутствуют все ключевые структуры, что создаёт уникальную возможность сформировать пространство для профессиональной работы медиаторов.

Ольга Булатова, нотариус г. Самары, председатель Комиссии Нотариальной Палаты Самарской области, предложила разработать чек-листы для медиаторов и сторон, что поможет избежать типичных ошибок и повысить качество соглашений. Также она отметила рост практики медиации с участием банков.

 

Алексей Кокин, адвокат, председатель Квалификационной комиссии Палаты адвокатов Самарской области, подчеркнул роль юридического сообщества в продвижении медиации. Он рассказал о решениях Федеральной палаты адвокатов и сборе информации по регионам для обеспечения доступа граждан к ресурсам по медиации. По его мнению, договорённости, достигнутые в ходе переговоров, зачастую более устойчивы, чем судебные решения, где всегда есть победитель и проигравший.

Алексей Ульянин, председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», отметил, что предприниматели пока недостаточно осведомлены о медиации, хотя для них важны понятные метрики - время урегулирования и затраченные ресурсы.

Василий Сердюк, представитель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия», охарактеризовал медиацию как новую форму делового оборота, востребованную в условиях неопределённости и растущей финансовой нагрузки. Он считает, что медиация может стать альтернативой банковским гарантиям и инструментом для выстраивания отношений с ресурсоснабжающими организациями. Поэтому в состав рабочей группы необходимо включить представителей ресурсоснабжающих организаций и отработать механизмы взаимодействия с налоговой службой.

По итогам совещания участники подтвердили готовность к совместной работе. Важными направлениями признаны обучение медиаторов, популяризация процедур среди предпринимателей, а также внедрение метрик эффективности - среднее время урегулирования спора, доля соглашений, исполненных добровольно, и экономия ресурсов бизнеса.

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