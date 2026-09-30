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Делегация Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева работает в эти дни в Минске

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Делегация Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева работает в эти дни в Минске

Делегация Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева работает в эти дни в Минске, столице Республики Беларусь. Здесь проходит большая промышленная неделя - выставка «Иннопром. Беларусь», объединяющая представителей власти, промпредприятий, инновационных компаний и инвесторов.

Организаторами выставки выступают Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство промышленности Беларуси. Мероприятие проходит на площадке Международного выставочного центра Belexpo уже второй год подряд и направлено на укрепление партнерства между странами.

На стенде Самарской области продукциея наших производителей и разработчиков: автогиганта «АВТОВАЗ», производителя промышленных роботов «Тесвел», технопарка "Дом дирижаблестроителей имени К.Э. Циолковского", РКЦ «Прогресс», производителя желатиновых капсул ООО «Арсенал атлета», производителя сельскохозяйственной техники «Пегас-Агро» и др.

Как отметил глава делегации, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк, в насыщенной программе целый ряд встреч, соглашений и переговоров с представителями местных предприятий.

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