В Самарской области росгвардейцы задержали подозреваемого в краже

В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Отрадный, получил от дежурного ориентировку на злоумышленника. Сообщалось о краже товара из продовольственного магазина, в ориентировке были указаны приметы предполагаемого нарушителя.

Патрулируя район, росгвардейцы заметили прохожего, схожего по приметам с ориентировкой. Мужчина внимательно всматривался в стенд «Розыск лиц», расположенный возле здания местного отдела МВД. Сотрудники решили проверить его на причастность к краже.

В ходе диалога с росгвардейцами мужчина признался, что совершил хищение набора кухонных ножей с целью дальнейшей перепродажи. Похищенные ножи стоимостью порядка 6 тысяч рублей находились при нем.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.