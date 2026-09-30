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В Самарской области росгвардейцы задержали подозреваемого в краже

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В Самарской области росгвардейцы задержали подозреваемого в краже

В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Отрадный, получил от дежурного ориентировку на злоумышленника. Сообщалось о краже товара из продовольственного магазина, в ориентировке были указаны приметы предполагаемого нарушителя.
Патрулируя район, росгвардейцы заметили прохожего, схожего по приметам с ориентировкой. Мужчина внимательно всматривался в стенд «Розыск лиц», расположенный возле здания местного отдела МВД. Сотрудники решили проверить его на причастность к краже.
В ходе диалога с росгвардейцами мужчина признался, что совершил хищение набора кухонных ножей с целью дальнейшей перепродажи. Похищенные ножи стоимостью порядка 6 тысяч рублей находились при нем. 
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Теги: Росгвардия

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