Операторы связи смогут подтверждать учётные записи на Госуслугах

Подтвердить учётную запись на Госуслугах теперь можно будет не только в банках, МФЦ и других оказывающих услуги госорганах, но и в салонах операторов связи. Соответствующее постановление подписало Правительство.

Какие бывают учётные записи

— Упрощённая — позволяет получать справочную информацию

Упрощённая — позволяет получать справочную информацию — Стандартная — открывает доступ к простым сервисам после указания и проверки персональных данных

Стандартная — открывает доступ к простым сервисам после указания и проверки персональных данных — Подтверждённая — даёт полный доступ к сервисам Госуслуг, включая оформление документов и подачу заявлений онлайн.

Зачем нужны изменения

Изменения расширят возможности для пользователей, особенно в населённых пунктах, где рядом нет МФЦ или банков, предоставляющих такую услугу.