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Операторы связи смогут подтверждать учётные записи на Госуслугах

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Операторы связи смогут подтверждать учётные записи на Госуслугах

Подтвердить учётную запись на Госуслугах теперь можно будет не только в банках, МФЦ и других оказывающих услуги госорганах, но и в салонах операторов связи. Соответствующее постановление подписало Правительство.

Какие бывают учётные записи

  • —  Упрощённая — позволяет получать справочную информацию
  • —  Стандартная — открывает доступ к простым сервисам после указания и проверки персональных данных
  • —  Подтверждённая — даёт полный доступ к сервисам Госуслуг, включая оформление документов и подачу заявлений онлайн.

Зачем нужны изменения

Изменения расширят возможности для пользователей, особенно в населённых пунктах, где рядом нет МФЦ или банков, предоставляющих такую услугу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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