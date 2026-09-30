Операторы связи смогут подтверждать учётные записи на Госуслугах

Подтвердить учётную запись на Госуслугах теперь можно будет не только в банках, МФЦ и других оказывающих услуги госорганах, но и в салонах операторов связи. Соответствующее постановление подписало Правительство.
Какие бывают учётные записи
- — Упрощённая — позволяет получать справочную информацию
- — Стандартная — открывает доступ к простым сервисам после указания и проверки персональных данных
- — Подтверждённая — даёт полный доступ к сервисам Госуслуг, включая оформление документов и подачу заявлений онлайн.
Зачем нужны изменения
Изменения расширят возможности для пользователей, особенно в населённых пунктах, где рядом нет МФЦ или банков, предоставляющих такую услугу.