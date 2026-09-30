В Самаре 80-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, лишившись более 1 млн рублей

В Самаре 80-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников, лишившись более 1 млн. рублей. Злоумышленники позвонили пенсионерке, представившись сотрудниками правоохранительных органов, и заявили, что от её имени якобы осуществляются переводы на финансирование ВСУ. Чтобы избежать уголовной ответственности, женщину убедили в необходимости «защитить» свои средства.

Следуя инструкциям аферистов, потерпевшая оформила кредиты в банках и перевела полученные деньги на «безопасные счета». Как только транзакции были завершены, мошенники перестали выходить на связь. Полиция призывает граждан к бдительности: никогда не оформляйте кредиты и не переводите деньги по указанию незнакомцев, кем бы они ни представлялись. При поступлении подобных звонков немедленно прервите разговор. Для проверки информации самостоятельно обратитесь в банк или правоохранительные органы по официальным номерам телефонов.