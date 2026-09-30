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На Куйбышевской ЖД стартовал уникальный проект «Живопись в движении»

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На Куйбышевской ЖД стартовал уникальный проект «Живопись в движении»

В преддверии Дня компании на Куйбышевской железной дороге стартовал уникальный проект «Живопись в движении» — производственный пленэр, который позволяет увидеть мир стальных магистралей глазами юных художников.

 Первой площадкой стало одно из передовых предприятий Куйбышевской железной дороги - моторвагонное депо Безымянка в Самаре. 

 Здесь 30 воспитанников Самарской детской картинной галереи и художественной школы имени Зингера провели четыре часа с кистями и красками. Их вдохновляли стремительные силуэты поездов «Финист» и «Скворец», движение техники в цехах и работа сотрудников депо.

 Очень скоро к проекту присоединятся юные таланты из 10 регионов, через которые проходит Куйбышевская железная дорога. Они создадут свои картины на более, чем 100 площадках: предприятиях, станциях и вокзалах. В проекте примут участие около 50 профильных учебных заведений.

 Работы, рождённые на пленэрах, лягут в основу передвижных выставок, которые украсят вокзалы Куйбышевской магистрали и художественные галереи по всей стране.

 

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