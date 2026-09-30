На Госуслугах подали более 4,6 млн заявлений на новую семейную выплату

Семейная выплата — новая мера поддержки работающих родителей с двумя и более детьми. Она появилась в 2026 году. На Госуслугах на неё подали более 4,6 млн заявлений. Сегодня последний день, чтобы успеть оформить выплату за 2025 год.

Условия получения выплаты

— в семье двое и более детей до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются очно

в семье двое и более детей до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются очно — у заявителя и хотя бы двух детей в семье есть гражданство РФ, и они постоянно проживают в России

у заявителя и хотя бы двух детей в семье есть гражданство РФ, и они постоянно проживают в России — соблюдены условия по уровню дохода и имущественной обеспеченности семьи

соблюдены условия по уровню дохода и имущественной обеспеченности семьи — заявитель оплатил НДФЛ за предыдущий год

заявитель оплатил НДФЛ за предыдущий год —у заявителя нет задолженности по алиментам — если он обязан их платить

Размер выплаты

Разница между величиной налога на доходы с физических лиц (НДФЛ), которую заявитель оплатил с доходов за предыдущий год, и НДФЛ по ставке 6%

Срок рассмотрения заявления

Как правило, Социальный фонд России рассматривает заявление в течение 2 рабочих дней. При положительном решении выплата перечисляется на банковский счет, указанный в заявлении. В некоторых случаях нужно будет посетить отделение СФР.