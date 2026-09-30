Я нашел ошибку
Главные новости:
Задолженность в консолидированный бюджет Самарской области снизилась на 28%
Задолженность в консолидированный бюджет Самарской области снизилась на 28%
В Самаре 80-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, лишившись более 1 млн рублей
В Самаре 80-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, лишившись более 1 млн рублей
На Госуслугах подали более 4,6 млн заявлений на новую семейную выплату
На Госуслугах подали более 4,6 млн заявлений на новую семейную выплату
На Куйбышевской ЖД стартовал уникальный проект «Живопись в движении»
На Куйбышевской ЖД стартовал уникальный проект «Живопись в движении»
В Самаре частные детсады хотят лишить бюджетных субсидий
В Самаре частные детсады хотят лишить бюджетных субсидий
Продукцию более 250 производителей продают на осенних ярмарках в Самаре
Продукцию более 250 производителей продают на осенних ярмарках в Самаре
Операторы связи смогут подтверждать учётные записи на Госуслугах
Операторы связи смогут подтверждать учётные записи на Госуслугах
Фонд «Подари подарок», работающий в Самарской области — в финале Международной премии #МЫВМЕСТЕ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.43
0.02
EUR 96.06
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На Госуслугах подали более 4,6 млн заявлений на новую семейную выплату

117
На Госуслугах подали более 4,6 млн заявлений на новую семейную выплату

Семейная выплата — новая мера поддержки работающих родителей с двумя и более детьми. Она появилась в 2026 году. На Госуслугах на неё подали более 4,6 млн заявлений. Сегодня последний день, чтобы успеть оформить выплату за 2025 год.

Условия получения выплаты

  • в семье двое и более детей до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются очно
  • у заявителя и хотя бы двух детей в семье есть гражданство РФ, и они постоянно проживают в России
  • соблюдены условия по уровню дохода и имущественной обеспеченности семьи
  • заявитель оплатил НДФЛ за предыдущий год
  • у заявителя нет задолженности по алиментам — если он обязан их платить

Размер выплаты

Разница между величиной налога на доходы с физических лиц (НДФЛ), которую заявитель оплатил с доходов за предыдущий год, и НДФЛ по ставке 6%

Срок рассмотрения заявления

Как правило, Социальный фонд России рассматривает заявление в течение 2 рабочих дней. При положительном решении выплата перечисляется на банковский счет, указанный в заявлении. В некоторых случаях нужно будет посетить отделение СФР.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
30 сентября 2026  13:59
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
222
7 октября в Самаре состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения
30 сентября 2026  13:47
7 октября в Самаре состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения
260
Ольга Любимова и Вячеслав Федорищев обсудили развитие культуры в Самарской области
30 сентября 2026  12:52
Ольга Любимова и Вячеслав Федорищев обсудили развитие культуры в Самарской области
285
Повреждены частные дома: в ночь на 30 сентября Самарская область попала под удар БПЛА
30 сентября 2026  10:53
Повреждены частные дома: в ночь на 30 сентября Самарская область попала под удар БПЛА
387
1 октября состоится торжественное отправление в первый рейс электропоезда «Финист» по маршруту Самара - Пенза
29 сентября 2026  20:21
1 октября состоится торжественное отправление в первый рейс электропоезда «Финист» по маршруту Самара - Пенза
657
Весь список