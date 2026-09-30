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Задолженность в консолидированный бюджет Самарской области снизилась на 28%

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Задолженность в консолидированный бюджет Самарской области снизилась на 28%

В Правительстве Самарской области состоялось заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета Самарской области. По словам заместителя руководителя УФНС России по Самарской области Дмитрия Станотина, по итогам 8 месяцев текущего года задолженность в консолидированный бюджет Самарской области снизилась на 2 679 млн рублей, или на 28%, по сравнению с началом года.

Наибольшее снижение — на 46% — достигнуто по имущественным налогам физических лиц. Это стало результатом применения внесудебного порядка взыскания.

Вместе с тем по ряду налогов отмечен рост задолженности в консолидированный бюджет региона:

Упрощённая система налогообложения — рост на 184 млн рублей (23%). Основные причины — неуплата текущих начислений и доначислений по контрольной работе;

Имущественные налоги юридических лиц — рост на 78 млн рублей (11%). Причина — неуплата текущих начислений, в том числе по объектам незавершённого строительства.

Региональная налоговая служба на постоянной основе совместно с администрациями муниципальных образований проводит комиссии с приглашением крупных должников. По состоянию на 01.09.2026 проведено 343 комиссии, на которые приглашены более 2,5 тысячи налогоплательщиков-должников. По результатам работы 976 должников оплатили или урегулировали задолженность на сумму 3 665 млн рублей, в том числе в консолидированный бюджет субъекта — 1 544 млн рублей.

Ежемесячно проводится информирование работодателей о задолженности сотрудников. За указанный период проинформировано 2 234 организации, по результатам работы погашено более 18 млн рублей.

В целях урегулирования задолженности, в том числе задолженности организаций бюджетного сектора, УФНС России по Самарской области и Межрайонная ИФНС России № 23 по Самарской области ежемесячно направляют списки налогоплательщиков — организаций бюджетного сектора, имеющих отрицательное сальдо ЕНС, для последующего проведения муниципальными образованиями адресной работы с должниками. В результате задолженность бюджетных организаций сократилась более чем на 100 млн рублей.

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