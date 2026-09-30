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Самарская область стала первым регионом, где было подписано соглашение с Академией развития гражданского общества «Добрино»

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Самарская область стала первым регионом, где было подписано соглашение с Академией развития гражданского общества «Добрино»

С 26 по 28 сентября Самарская область впервые принимала выездную образовательную программу «Добро работает» Академии развития гражданского общества «Добрино» — проект от Росмолодёжь и Ассоциации Добро.рф. Интенсив прошел в трёх городах Самарской области и объединил более 450 представителей всех муниципальных образований региона.

В этом году образовательная программа «Добро работает» состоялась в шести субъектах России, Самарская область стала первым регионом в стране, где было подписано соглашение о сотрудничестве с АНО «Академия развития гражданского общества «Добрино». Теперь стороны объединят усилия для развития гражданского общества и добровольческой деятельности в регионе: планируется совместная реализация социальных проектов и мероприятий, обмен опытом и методическими материалами, проведение образовательных и просветительских программ и тиражирование успешных практик в сфере добровольчества. «Мы всегда делаем большой акцент на такой важной миссии, как добровольчество, и теперь появилась возможность получить уже готовые кейсы со сценариями, шаблонами и практическими решениями, которые можно использовать в дальнейшей работе, а не действовать по наитию. Для нашего региона это возможность усилить систему поддержки добровольчества, объединить опыт и компетенции и создать еще больше возможностей для жителей, прежде всего молодежи, участвовать в социально значимых проектах», - отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Вячеслав Андреевич поручил работу в сфере добровольчества и волонтерства интенсифицировать — данное поручение реализуется: заключено соглашение, проведены интенсивы. В следующем году эта деятельность будет продолжена и в целом выстроена на системной», — прокомментировал Владимир Усов, министр молодёжной политики Самарской области.

Обучение в рамках выездной образовательной программы «Добро работает» состоялось в Отрадном, Сызрани и Самаре. Участниками стали представители Добро.Центров и ресурсных центров, руководители молодёжных, детских и общественных организаций, а также сотрудники школ, колледжей и местных администраций. Программа была направлена на развитие добровольчества на муниципальном уровне и передачу участникам практических инструментов для работы с волонтёрскими командами.

За один день в каждом муниципалитете участники разбирали готовые решения для вовлечения новых добровольцев, организации образовательных мероприятий и развития команд. Также они получили методический комплекс «Добро работает» со сценариями, шаблонами, кейсами и практическими решениями, которые можно адаптировать под задачи своих организаций и использовать в дальнейшей работе.

«Есть системные занятия с волонтёрами, есть несистемные — всему этому есть место быть. Кто-то раз в год делает доброе дело по зову сердца, а кто-то ежедневно помогает пожилым, убирает скверы, занимается эко-волонтёрством, работает волонтёром-медиком. Важно рассказать, как правильно это делать, не навредить себе и как помочь. Добровольчество — это не просто «я захотел быть добровольцем и буду это делать», – рассказал Александр Медков, генеральный директор Академии развития гражданского общества «Добрино».

Самарская область по праву гордится своими добровольческими традициями: в регионе насчитывается порядка 290 000 волонтёров, и большинство из них — молодёжь. Восемь раз губерния одерживала победу в федеральном конкурсе «Регион добрых дел», что позволило привлечь свыше 72 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку добровольческих инициатив. Академия развития гражданского общества «Добрино» станет новым импульсом для этой работы.

Фото: Академия развития гражданского общества «Добрино»

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