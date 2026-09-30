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«Единая Россия» создала фракцию и выдвинула кандидатов на руководящие посты в Госдуме девятого созыва

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«Единая Россия» создала фракцию и выдвинула кандидатов на руководящие посты в Госдуме девятого созыва

Соответствующие решения приняли во время первого организационного собрания фракции партии.

В состав депутатского объединения «Единой России» в Госдуме вошли 350 депутатов, руководителем фракции стал Дмитрий Кобылкин.

«Задача «Единой России» — работать на благо граждан страны и общей Победы. Тот высокий результат, который мы получили, а это 38 миллионов голосов, что на 10 миллионов больше, чем в 2021 году, ко многому нас обязывает. Мы не имеем права подвести ни Президента, ни наших избирателей», — подчеркнул он.В качестве первых заместителей руководителя фракции избраны Вячеслав Макаров и Дмитрий Вяткин. На должности заместителей руководителя думской фракции партии — Иван Квитка, Роман Любарский, Адальби Шхагошев, Александр Борисов, Виктор Селиверстов. На должности заместителей руководителей фракции по направлениям — Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Дмитрий Афанасьев, Денис Кравченко, Дарья Лантратова, Жанна Рябцева.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что состав фракции «Единой России» в Госдуме позволит решать задачи любого масштаба, и от того, как будет организована её работа, зависит, насколько точно удастся воплощать вопросы избирателей в конкретные, компетентные и сбалансированные решения.«Я рассчитываю, что в новом, девятом созыве, партия и фракция будут работать как единый слаженный механизм. Нормативная основа такого взаимодействия заложена в уставе нашей партии и будет зафиксирована внутрифракционными документами. Ни один документ не заменит самое главное — наш собственный настрой и готовность к долгосрочной плодотворной работе, в которой мы действуем, как единое целое. Партия и фракция должны взаимно дополнять друг друга, быть эффективным инструментом для реализации курса Президента, интересов наших избирателей», — подчеркнул он.

По решению депутатов фракции «Единой России» на должность спикера Госдумы девятого созыва решено снова выдвинуть Вячеслава Володина. Ранее его кандидатуру Президенту Владимиру Путину предложил Председатель партии Дмитрий Медведев. Глава государства инициативу поддержал.

Кроме того, фракция «Единой России» выдвинула кандидатов в руководящий состав Госдумы — их ранее определили на совместном заседании Бюро Высшего и Генерального советов партии.

Должность первого зампреда Госдумы займёт Ирина Яровая, посты заместителей председателя — Виктория Абрамченко, Владимир Васильев, Алексей Гордеев, Александр Жуков, Анна Кузнецова и Виталий Савельев.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам возглавит Андрей Макаров; комитет по энергетике — Николай Шульгинов; комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству — Павел Крашенинников; комитет по обороне — Владимир Касатонов; комитет по уголовному и административному законодательству — Юрий Петров; комитет по просвещению — Ирина Белых; комитет по молодёжной политике — Владислав Головин; комитет по контролю — Олег Морозов; комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи — Сергей Боярский; комитет по экономической политике — Максим Топилин.

На должность председателя комитета по культуре фракция определила Ольгу Казакову, по транспорту — Евгения Москвичёва, по промышленности и торговле — Владимира Гутенёва, по строительству и ЖКХ — Сергея Пахомова.

Комитет по делам национальностей возглавит Владимир Иванов, по физической культуре и спорту — Олег Матыцин, по безопасности и противодействию коррупции — Василий Пискарев, по международным делам — Пётр Толстой, по региональной политике и местному самоуправлению — Ирина Гусева, по цифровому развитию и искусственному интеллекту — Александр Сидякин.

Также «Единая Россия» определила председателей комиссий Госдумы: Виктор Пинский — по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы; Валентина Терешкова — по вопросам депутатской этики; Эрнест Валеев — по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам.

Теги: Единая Россия

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