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В Самаре прошла выставка достижений системы дополнительного образования региона

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в Самаре прошла выставка достижений системы дополнительного образования региона

Художественную часть выставки посвятили Году единства народов России и 175-летию Самарской губернии.   Зрителям представили макеты архитектурных памятников Самары, куклы в национальных костюмах, изделия, выполненные в традиционной технике – филейно-гипюрной вышивке, а также изделия с росписью и резьбой по дереву.

Научно-техническая часть выставки посвящена технологическому развитию Самарской области и 65-летию первого полета человека в космос. На ней представили   технические и экологические разработки юных техников.

«Система дополнительного образования Самарской области достойно представлена на Всероссийском уровне. В регионе свыше 97% детей – школьников и дошкольников – охвачены дополнительным образованием. Благодарю всех наших педагогов допобразования за то, что они трудятся на Самарской земле, становятся победителями и призерами конкурса профессионального мастерства и помогают своим воспитанникам побеждать в состязаниях различных уровней и направленностей», – сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

В Самарской области действует свыше 11000 программ дополнительного образования. Выбрать кружок или секцию можно на платформе «Навигатор дополнительного образования».

Напомним, Большая учительская неделя проходит в России с 28 сентября по 5 октября и приурочена сразу к трем профессиональным праздникам: Дню учителя (5 октября), Дню воспитателя (27 сентября) и Дню среднего профессионального образования (2 октября).

 

Фото: Ярослав Толочный

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