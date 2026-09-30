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В Италии в соревнованиях по флаг-футболу отличились самарцы

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В Италии в соревнованиях по флаг-футболу отличились самарцы

В Италии завершился Чемпионат Европы по флаг-футболу среди юниоров. В составе сборной России выступили четыре спортсмена из Самары. Матвей Кузьмин и Полина Васильева в категории U15 завоевали серебряные медали.

«От всей души поздравляю наших юных спортсменов с серебряными медалями Чемпионата Европы! Вы достойно представили родной город на международной арене. Мы гордимся тем, что самарская школа дает стране сильных игроков», — отметил глава города Самары Иван Носков.

В категории U17 Денис Парамонов и Андрей Кондратьев дошли до четвертьфинала, заняв со сборной 8-е место.

Все четверо спортсменов занимаются в самарском спортивном клубе «Пантеры», где флаг-футболом тренируются более 40 человек.

Флаг-футбол — бесконтактная версия американского футбола, вошедшая в программу Олимпийских игр 2028 года.

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