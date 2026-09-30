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Бурого медведя могут вывести из числа лимитированных видов в России

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Бурого медведя могут вывести из числа лимитированных видов в России

Правительство России готовит изменения в нормативную базу для регулирования численности бурых медведей. В частности, власти рассматривают возможность исключения данных животных из перечня лимитированных видов. Об этом 30 сентября заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на совещании по ситуации с возросшей активностью этих животных при участии представителей Минприроды, Минсельхоза, Россельхознадзора, МВД России и других ведомств, пишут «Известия».

По словам вице-премьера, за последние 30 лет количество бурых медведей в стране увеличилось более чем в два раза. Согласно данным государственного мониторинга, сейчас в России насчитывается около 300 тыс. особей этого вида.

Патрушев отметил необходимость системных мер для обеспечения безопасности людей и поддержания природного баланса. В связи с этим правительство РФ планирует реализовать ряд первоочередных шагов. В частности, в трехдневный срок будет сформирован список регионов, которым требуются дополнительные средства на мероприятия по регулированию численности хищников.

«Со стороны правительства России подготавливаются изменения в нормативную базу, которые позволят субъектам оперативно принимать решения в отношении регулирования популяции медведей. В том числе в сжатые сроки прошу проработать целесообразность выведения бурого медведя из лимитированного вида», — заявил Патрушев.

Участившиеся случаи столкновения людей с хищниками могут быть связаны с комплексом факторов. Как отметил 26 сентября президент Российской академии наук Геннадий Красников, рост нападений медведей обусловлен изменением климата, увеличением популяции животных и нехваткой кормовой базы в их естественной среде обитания.

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