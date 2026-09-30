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В Самаре завершились Всероссийские соревнования «Киокушин на Волге»

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В Самаре завершились Всероссийские соревнования «Киокушин на Волге»

За два дня на татами вышли 806 участников из 24 регионов России.

«Самара уже по праву становится площадкой для масштабных всероссийских турниров. Такие соревнования выявляют лучших, способствуют развитию физической культуры и становятся стимулом для молодежи», — отметил руководитель Департамента физической культуры и спорта администрации Самары Дмитрий Чеканов.

️ Среди самарских спортсменов Никита Бутько завоевал золото, а Ангелина Кереселидзе — серебро в своих возрастных и весовых категориях.

Бронзовым призёром также стал спортсмен из Тольятти Максимилиан Кокуркин.

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