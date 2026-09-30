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В селе Приволжье строится новая врачебная амбулатория

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В селе Приволжье строится новая врачебная амбулатория

Модульное здание возводится на территории Приволжской центральной районной больницы. Уже ведутся работы по сборке и установке каркаса здания.

В новом здании планируется разместить стоматологическую службу и кабинет врача-психиатра-нарколога. Сегодня эти подразделения работают в общем корпусе больницы. Переезд позволит расширить площади и создать более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.

«У каждого специалиста будет свой кабинет — для хирургического, терапевтического и кабинет ортопедической стоматологии.   Для оснащения уже приобретены две новые стоматологические установки. Здесь также будет проводиться зубопротезирование, в том числе льготное. В новой амбулатории будет больше площади, комфортнее, удобнее, всё в одном месте», — отметила главный врач Приволжской больницы Людмила Слепнева.

Завершить строительные работы планируется до конца 2026 года. После получения лицензии амбулатория начнёт принимать пациентов.

В муниципальных районах и городах Самарской области в этом году всего будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория. Обновление условий для оказания медицинской помощи проводится благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и поддержке регионального Правительства.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

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