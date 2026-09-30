С 2025 года в России благоустроено более 10 тысяч пространств по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В стране продолжается масштабная работа по комплексному развитию городских и сельских территорий. Благоустройство проводится во всех регионах.

В Самарской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» благоустроено 180 объектов.

По словам Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, комплексный подход позволяет создавать новые точки притяжения для жителей и гостей и поддерживать локальную экономику.

«В стране продолжается комплексная работа по благоустройству населенных пунктов. Это одно из самых востребованных направлений для людей. Важно, чтобы граждане видели реальные изменения и чувствовали, что жизнь в их городах и селах становится комфортнее. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», вошедший в 2025 году по решению Президента в нацпроект «Инфраструктура для жизни», стал одним из самых эффективных и узнаваемых инструментов улучшения городской среды», – сказал Марат Хуснуллин.