Прививочная кампания против гриппа стартовала в Самарской области

В Самарской области стартовала прививочная кампания против гриппа. Ранее в регион привезли почти 560 тысяч доз вакцины для детей и взрослых, их распределили по медучреждениям в городах и районах.

«Информацию о поступлении вакцины в свою поликлинику можно уточнить на карте пунктов вакцинации», – уточнила пресс-служба минздрава Самарской области.

Для жителей региона запустили интерактивную карту, на которой можно узнать, сколько доз вакцины есть в конкретном пункте вакцинации. Также там указан контактные телефоны, по которым можно уточнять информацию.

Взрослые смогут привиться от гриппа вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М». Детей от 10 до 17 лет будут прививать вакциной «Совигрипп», а малышей до девяти месяцев до девяти лет - «Ультрикс Квадри», пишет Самара-КП.