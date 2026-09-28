Прививочная кампания против гриппа стартовала в Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ПГУТИ открыли обновленное общежитие и новую лабораторию
В ПГУТИ открыли обновленное общежитие и новую лабораторию
36 самарских проектов вышли в финал сразу двух конкурсов по поддержке молодежных инициатив
36 самарских проектов вышли в финал сразу двух конкурсов по поддержке молодежных инициатив
Более 300 миллионов рублей с господдержкой привлек малый и средний бизнес Самарской области в сфере туризма
Более 300 миллионов рублей с господдержкой привлек малый и средний бизнес Самарской области в сфере туризма
Концертная программа «Моя единственная» пройдет в самарском оперном театре
Концертная программа «Моя единственная» пройдет в самарском оперном театре
В Исаклинском районе мужчина осужден за повторную пьяную езду с конфискацией автомобиля
В Исаклинском районе мужчина осужден за повторную пьяную езду с конфискацией автомобиля
В Самаре клининговая компания погасила задолженность по заработной плате перед 30 работниками
В Самаре клининговая компания погасила задолженность по заработной плате перед 30 работниками
В Самарской области снимут ограничения на реализацию топлива
В Самарской области снимут ограничения на реализацию топлива
В Самаре по иску прокуратуры жителей аварийного дома обеспечат благоустроенным жильем
В Самаре по иску прокуратуры жителей аварийного дома обеспечат благоустроенным жильем
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.34
-0.57
EUR 95.87
-1.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Прививочная кампания против гриппа стартовала в Самарской области

224
Прививочная кампания против гриппа стартовала в Самарской области

В Самарской области стартовала прививочная кампания против гриппа. Ранее в регион привезли почти 560 тысяч доз вакцины для детей и взрослых, их распределили по медучреждениям в городах и районах.

«Информацию о поступлении вакцины в свою поликлинику можно уточнить на карте пунктов вакцинации», – уточнила пресс-служба минздрава Самарской области.

Для жителей региона запустили интерактивную карту, на которой можно узнать, сколько доз вакцины есть в конкретном пункте вакцинации. Также там указан контактные телефоны, по которым можно уточнять информацию.

Взрослые смогут привиться от гриппа вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М». Детей от 10 до 17 лет будут прививать вакциной «Совигрипп», а малышей до девяти месяцев до девяти лет - «Ультрикс Квадри», пишет Самара-КП.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В Большеглушицкой больнице завершён капитальный ремонт хирургического отделения
28 сентября 2026  19:41
В Большеглушицкой больнице завершён капитальный ремонт хирургического отделения
1
Прививочная кампания против гриппа стартовала в Самарской области
28 сентября 2026  17:40
Прививочная кампания против гриппа стартовала в Самарской области
224
В Самарской области ввели карантин по бешенству
27 сентября 2026  19:53
В Самарской области ввели карантин по бешенству
797
В Минздраве признались, сколько бригад скорой выходят на сутки в Самарcкой области
27 сентября 2026  11:49
В Минздраве признались, сколько бригад скорой выходят на сутки в Самарcкой области
960
Самарцам рассказали о прогнозах по гриппу на эту осень
26 сентября 2026  12:11
Самарцам рассказали о прогнозах по гриппу на эту осень
1193
Государство, общество и духовенство: в Самаре обсудили комплексную помощь детям с тяжёлыми заболеваниями
25 сентября 2026  18:06
Государство, общество и духовенство: в Самаре обсудили комплексную помощь детям с тяжёлыми заболеваниями
1493
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
25 сентября 2026  15:44
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
1280
В СамГМУ открылась базовая кафедра «Озон Фармацевтика»
25 сентября 2026  13:26
В СамГМУ открылась базовая кафедра «Озон Фармацевтика»
981
Точная диагностика: специалисты Большеглушицкой больницы проводят обследование на современном оборудовании
24 сентября 2026  15:43
Точная диагностика: специалисты Большеглушицкой больницы проводят обследование на современном оборудовании
1320
«Я была уверена, что моя помощь потребуется»: история самарского донора костного мозга
23 сентября 2026  20:09
«Я была уверена, что моя помощь потребуется»: история самарского донора костного мозга
1266
Весь список
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самарской области снимут ограничения на реализацию топлива
28 сентября 2026  18:10
В Самарской области снимут ограничения на реализацию топлива
205
Для Самарской области предельный индекс повышения тарифов на ЖКХ составляет 13,4%
28 сентября 2026  13:26
Для Самарской области предельный индекс повышения тарифов на ЖКХ составляет 13,4%
369
Строительство станции метро «Театральная» в Самаре вышло на финишную прямую
27 сентября 2026  21:23
Строительство станции метро «Театральная» в Самаре вышло на финишную прямую
755
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
26 сентября 2026  11:56
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
1308
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
25 сентября 2026  17:58
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
1565
Весь список