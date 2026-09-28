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В Самарской области испытывают модернизированный трактор отечественного производства

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В Самарской области испытывают модернизированный трактор отечественного производства

В Самарской области начались приёмочные испытания модернизированного трактора БТЗ 254К.20 мощностью 250 л.с. Испытания проходят на Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станции Минсельхоза России в Самарской области - единственной в своём роде площадке в Поволжье, где технику проверяют в реальных полевых условиях. Машина Брянского тракторного завода (Группа компаний UMG) работает в агрегате с дисковой бороной АД 6×2.

ФГБУ «Поволжская МИС» - одна из ведущих машиноиспытательных станций страны. Уже 78 лет здесь проводят испытания сельскохозяйственной техники. Для выполнения своей основной задачи - технической оценки новых и серийно выпускаемых образцов машин - станция располагает производственной базой на площади 12 га. Государственный статус МИС обеспечивает экономическую независимость от участников рынка сельхозтехники и технологий, а международное взаимодействие и многолетний опыт - высокую профессиональную компетентность и признание по всему миру.

Для Самарской области, где сельское хозяйство остаётся одной из ключевых отраслей экономики, такие испытания имеют практическое значение. Специалисты станции проверят функциональные и тягово-мощностные характеристики техники, её производительность, расход топлива при выполнении различных операций, а также работу с сельхозорудиями. Благодаря полученным данным аграрии смогут использовать технику, которая максимально соответствует местным условиям.

Модернизация базового семейства БТЗ-254К направлена на повышение надёжности и безопасности, улучшение условий труда механизатора и упрощение технического обслуживания. Особое внимание уделено удобству эксплуатации: улучшены обзорность, система освещения и система охлаждения.

Производитель подчеркивает, что полученные в ходе испытаний данные позволят валидировать комплекс новых технических решений, повысить качество и надёжность линейки тракторов, а также использовать их при подготовке к сертификации модернизированного трактора в 2027 году и его включению в лизинговые программы.

Развитие отечественного производства сельхозтехники - прямой вклад в реализацию национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина. Один из ключевых приоритетов нацпроекта - техническая и технологическая независимость сельского хозяйства: стимулирование разработки, производства и внедрения современных отечественных машин. Независимая государственная площадка позволяет гарантировать, что машины, поступающие в хозяйства, соответствуют актуальным требованиям АПК и максимально приспособлены к условиям эксплуатации в российских регионах.

Фото - ГК UMG.

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