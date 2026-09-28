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Замначальника ГУ МВД по Самарской области вручил школьникам паспорт гражданина РФ

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Замначальника ГУ МВД по Самарской области вручил школьникам паспорт гражданина РФ

Сегодня по доброй традиции в Музее истории органов внутренних дел Самарской области сотрудники полиции вручили юношам и девушкам, достигшим 14-летнего возраста, их первый главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации.

В церемонии приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан полковник полиции Александр Бибишев и представители «Движения Первых». В числе получателей были ребята, имеющие достижения в учебе, спорте и волонтерской деятельности.

Александр Бибишев поздравил подростков с получением первого документа, удостоверяющего личность, и пожелал им успехов, новых достижений и ответственного отношения к своим гражданским обязанностям.

После торжественной части для подростков провели экскурсию по Музею истории органов внутренних дел Самарской области, где они познакомились с историей службы и подвигами сотрудников, защищавших закон и безопасность граждан.

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