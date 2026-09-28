С начала сентября в Самаре стартовали занятия в учреждениях дополнительного образования, а также в кружках и секциях при школах и детских садах. Всего их посещают 144 тысячи юных жителей города от 5 до 18 лет.

«Дополнительное образование — это пространство возможностей для каждого ребенка. Основная задача системы — внедрять современные технологии и предметы, которые интересны нашим детям, и идти в ногу со временем», — сказал глава города Самары Иван Носков.

️ Почти 16 тысяч человек занимаются в 34 детских школах искусств, порядка 75 тысяч детей записаны на программы допобразования при школах. Наибольшей популярностью пользуются кружки декоративно-прикладного творчества, все более востребованными становятся технические направления и шахматы.

Записать ребенка можно через «Госуслуги», в образовательной организации или через «Навигатор дополнительного образования»