В Самаре хотят снести дом, которому больше века

В Самаре хотят сровнять с землей старый аварийный дом в Ленинском районе города. Пока ищут подрядчика. Начальная цена контракта составляет 557 тыс. рублей.

Деревянная постройка 1918 года постройки находится на улице Пушкина, 234, литера А. Площадь объекта составляет 151,6 квадратный метр, высота — 2,8 метра. Снести нужно в течение 11 дней с момента подписания соглашения с департаментом градостроительства.

«Объект находится в свободном доступе и доступен для осмотра», — сказано в техзадании к контракту.

Заявки на участие в аукционе принимают до 5 октября. Итоги подведут 7-го числа того же месяца, пишет Самара-МК.