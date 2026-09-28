В Самаре проходит финал Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

26 сентября в Самаре состоялась торжественная церемония открытия федерального финального очного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Мероприятие проводится Минпросвещения РФ и Профессиональным союзом работников народного образования и науки Российской Федерации. Оператором выступает Центр всестороннего развития детей «Прогресс».

«В этом году финал конкурса «Сердце отдаю детям» принимает Самарская область – регион с богатыми образовательными традициями. И сегодня он объединяет талантливых, инициативных и по-настоящему преданных своему делу педагогов со всей страны. «Сердце отдаю детям» – это не просто профессиональное состязание. Это возможность представить лучшие педагогические практики, обменяться опытом, найти единомышленников и вместе определить новые ориентиры развития дополнительного образования. Желаю каждому участнику уверенности в своих силах, ярких выступлений и заслуженного признания. Пусть конкурс станет источником новых идей, профессионального вдохновения и важных встреч», – прокомментировал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Конкурс проводится в целях создания условий для непрерывного профессионального развития, творческого и карьерного роста педагогических работников сферы дополнительного образования детей. Финал объединит педагогов из 43 регионов России. Участники будут представлять авторские методики и лучшие образовательные практики.

В прошлом году абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям» стала педагог дополнительного образования из Самарской области Анастасия Нестерова. Традиционно регион абсолютного победителя получает право принять следующий финал конкурса. Для Самарской области проведение федерального финала станет возможностью представить федеральному профессиональному сообществу региональную систему дополнительного образования и лучшие практики педагогов.

«Миссия педагога требует большой ответственности. Важно воспитывать детей успешными, конкурентоспособными, формировать у них основы нравственности, любовь к семье, своей стране. Уверен, что при поддержке педагогов мы продолжим создавать все условия для того, чтобы наши юные граждане развивались в гармоничной среде, имели возможности для раскрытия своего потенциала. В этом году в нашем регионе педагоги дополнительного образования из разных уголков России продемонстрируют свои знания и опыт в краеведении, культуре, творчестве, спорте, науке и технике. Самарскую область представят пятеро педагогов – победителей регионального этапа. Желаю участникам успеха и продуктивной работы», – отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В 2026 году конкурс проводится по 10 номинациям, которые охватывают основные направления дополнительного образования: техническое, художественное, естественно-научное, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное и социально-гуманитарное. Отдельные номинации посвящены работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, сохранению этнокультурного наследия региона. Наряду с этим конкурс дает возможность представить свои работы как начинающим педагогам в номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании», так и наставникам в номинации «Наставничество в дополнительном образовании».

«В этом году «Сердце отдаю детям» объединяет в Самарской области педагогов, которые ежедневно создают для детей пространство возможностей: помогают им раскрывать способности, пробовать новое, находить свой путь и верить в собственные силы. Для нас важно, что конкурс становится не только профессиональным испытанием, но и площадкой для обмена опытом и распространения лучших педагогических практик. Уверен, что финал в Самаре позволит участникам не только продемонстрировать свое мастерство, но и увезти с собой новые идеи, профессиональные связи и вдохновение для дальнейшей работы с детьми», – отметил и. о. директора Центра всестороннего развития детей «Прогресс» Сергей Проценко.

Первые конкурсные испытания шли 27 сентября. Участники проведут открытые занятия и мастер-классы, в которых продемонстрируют свои профессиональные компетенции, современные методические приемы и практики. Испытание «Твой путь к самореализации и успеху» направлено на демонстрацию профессионального мастерства педагога в условиях реальной публичной работы с группой обучающихся.

Групповое испытание ждет конкурсантов 28 сентября. По его итогам будут определены 10 суперфиналистов, которые продолжат борьбу во втором туре финала. В этот день участники выполнят задания педагогического многоборья и пройдут дополнительные индивидуальные испытания.

29 сентября для победителей первого тура финального этапа пройдет конкурсное испытание «Высшая Лига дополнительного образования детей».

По итогам двух туров федерального финального очного этапа будет определен абсолютный победитель конкурса. Им станет участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам второго тура. Победителю будут вручены кубок и диплом, а также выплачена премия в соответствии с постановлением Правительства РФ.

Церемония награждения состоится в Государственном Кремлевском дворце в ходе праздничного концерта, посвященного Дню учителя.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» – профессиональное состязание педагогов дополнительного образования, направленное на развитие профессионального мастерства, повышение престижа профессии и распространение лучших образовательных практик. Состязание проводится с 1998 года и остается главным профессиональным ориентиром в сфере дополнительного образования детей.

Фото: министерство образования Самарской области