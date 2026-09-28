Михаил Чудаков провел литературную встречу со школьниками Самарской области

Самарская область с начала реализации проекта «Чтецкие программы» Российского общества «Знание» входит в число лидеров по всей стране. Здесь зарегистрировано более 1000 литературных клубов. С начала года участниками встреч стали почти 42 тысячи школьников и студентов региона.

На площадках школ и колледжей региона уже выступили известные актеры и режиссеры: Максим Башкатов, Александр Белбородов, Максим Мерзликин, Мария Кожевникова, Максим Лагашкин, Михаил Мамаев, Илья Учитель и многие другие деятели культуры.

Одним из ярких событий проекта стало выступление в школе села Кротовка Самарской области лектора Российского общества «Знание», автора-исполнителя, поэта, основателя проекта «Едем на Донбасс» Михаила Чудакова.

«Чтение — один из важнейших инструментов просвещения. Поговорили с ребятами о том, почему это важно и сегодня, в век технологий. Ребята-старшеклассники уже совсем взрослые — очень рассудительные и умные, грамотные и много знающие, открытые и веселые. Искренне порадовался за нашу замечательную молодежь. А еще заметно, что с ребятами серьезно занимаются педагоги, и делают они это отнюдь не для галочки, а вкладывая душу!» - поделился Михаил Чудаков.

Он рассказал, что литературно-музыкальный проект «Едем на Донбасс» основал в 2023 году вместе с поэтом Михаилом Стрельцовым и реализует под эгидой Самарского регионального отделения «Офицеров России» при поддержке Городской Думы Самары. Проект объединяет самарских поэтов и музыкантов, пишущих о фронтовых буднях, бойцах и их родных. По замыслу создателей, большинство произведений основаны на реальных событиях, а часть текстов привозят сами воины из зоны СВО.

Участники встречи услышали знакомые песни военных лет и новые тексты, сюжеты которых спикер черпает из поездок в зону СВО.

В завершение Михаил Чудаков подарил школьной библиотеке экземпляр своей книги, поэтического сборника «Едем на Донбасс! Письма о войне и о любви», пожелав ребятам любить нашу Родину, культуру, историю, любить своих близких и быть любимыми. Лектор Общества «Знание» поблагодарил ребят и их педагога за вдохновляющее общение и выразил надежду на новые встречи.

Кроме того, в качестве лектора проекты в Самарской области выступает исполнитель бардовских песен, директор Дома ученых в Тольяттинском государственном университете, Юрий Лившиц.

Проект «Чтецкие программы» осуществляется по поручению Президента Российской Федерации по итогам Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Организатором выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Театрального института имени Бориса Щукина.

Напомним, открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб может каждая школа — для этого необходимо обратиться на сайт Российского общества «Знание».

Фотографии предоставлены пресс-службой Российского общества «Знание»