1 октября в Самару приезжает Вася Ложкин

1 октября самый известный художник Рунета Вася Ложкин даст концерт в честь двухлетия Бармузея своего имени в Самаре и представит новую картину, посвященную нашему городу.

Васю Ложкина (творческий псевдоним Алексея Куделина) называют художником №1 Российского интернета. Он автор более 5 000 работ, которые образуют вселенную под названием «Волшебный мир Васи Ложкина». В этом мире знаменитые рыжие котики прекрасно уживаются с насупленными медведями, обеспокоенными старушками, традиционными мужиками, суровыми силовиками, злобными клоунами, хитроумными масонами, роботами и даже медиумами (с тараканами в голове, естественно). Является главным художником театра на Трубной в Москве. В свободное от живописи время пишет музыку, пьесы (автор 6 театральных постановок), а также выступает с музыкальным коллективом, который абсолютно неиронично назван «Элитная рок-группа федерального уровня (ЭРГФУ) имени Васи Ложкина».

В 2019 году рестораторы из Ярославля Максим Коробов и Юлия Самсоненко предложили живописцу запустить совместный гастрономический проект под названием Бармузей – место, в котором современное искусство, гастрономия и барная культура сосуществуют в одном пространстве. Заведение развивается по франшизе (сейчас уже более 20 заведений от Краснодара до Камчатки), но Бармузей в Самаре стоял практически у истоков сети.

С 2024 года проект прошел путь от сезонной площадки на волжской набережной до двух городских форматов: летнего пространства у Волги и круглогодичного Бармузея на пешеходной Ленинградке. Картины, репродукции, барельефы, мозаики по мотивам картин великого мастера образуют среду, в которой гости уже целых два года чувствуют себя по-домашнему уютно, а порой и разнузданно весело!

Основу кухни, собственно, как и везде, составляют более 20 видов чебуреков и янтыков, их дополняют полноценные блюда во всех разделах меню. Бренд-шеф Иван Оленин отвечает за самарской колорит: янтык с волжским судаком и сладкий чебурек с черной смородиной и мятой уже давно стали бестселлерами Бармузея. Доминанта барного меню - 33 настойки на все буквы алфавита, включая мармеладный Ъ, холодящий Ы и конечно, же локальная «Самара».

Ложкин впервые лично приезжает на празднование дня рождения Бармузея - художник не большой любитель дальних путешествий. Но для Самары сделал исключение, и 1 октября на Ленинградской, 33, самарцы станут частью веселой музыкальной феерии в исполнении Васи Ложкина и его ЭРГФУ. А также смогут прикоснуться к прекрасному лично.

Кроме того, у гостей появится шанс увидеть новую картину художника, посвященную нашему городу. Она займет достойное место рядом со ставшей уже классикой работой

«Слава богу, мы в Самаре!», которая неоднократно появлялась в местных пабликах (и даже у главы региона).