В России предложили ввести федеральную выплату пенсионерам к 1 октября

В России следует установить единовременную федеральную выплату для всех пенсионеров к 1 октября. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, размер выплаты должен составить не менее 10 тыс. рублей.

«Я считаю, что необходимо людям 70, 75, 80, 85, 90, 100 лет делать небольшие выплаты к этим юбилейным датам», — сказал Владислав Гриб в беседе с РИА Новости.

Инициатор предложения также выступил за дополнительные выплаты гражданам по достижении определенного возраста. Сумма должна расти с возрастом человека. При назначении денег необходимо учитывать трудовой стаж, количество детей и внуков, а также государственные награды.

По словам Гриба, такие меры станут признанием вклада пожилых людей в развитие страны. Эти граждане трудились на благо родины, платили налоги и социальные взносы, развивали экономику.

Международный день пожилых людей отмечают ежегодно 1 октября. Этот праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН в 1990 году. На федеральном уровне единовременная выплата всем пенсионерам к этой дате в 2026 году отсутствует.

В России регулярно проводятся индексации страховых пенсий. Граждане старше 80 лет имеют право на удвоение фиксированной выплаты к пенсии. В ряде регионов власти назначают собственные единовременные пособия к празднику. Размер таких выплат зависит от возраста получателя и правил конкретного субъекта РФ, пишет МК.