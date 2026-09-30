Более 59 тыс. человек воспользовались автоматическими камерами хранения на вокзалах Куйбышевской железной дороги за январь – август 2026 года

Топ-5 вокзалов по использованию камер хранения:

место: Самара – более 31 тыс. человек

место: Уфа – 11,7 тыс.

место: Пенза-I – 6,1 тыс.

место: Ульяновск-Центральный – 2,6 тыс.

место: Сызрань-I – 1,8 тыс.

Современный сервис позволяет удобно оставить багаж и провести время перед отправлением поезда или после прибытия, не обременяя себя вещами.

Автоматические камеры хранения работают в удобном формате: пассажиры могут самостоятельно разместить багаж, выбрать подходящую ячейку и воспользоваться услугой в любое удобное время.

Куйбышевская железная дорога продолжает развивать сервисы для пассажиров, делая пребывание на вокзалах более комфортным и удобным.