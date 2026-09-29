В Самарской области подвели итоги регионального этапа премии «Человек труда»

Церемония награждения региональных победителей прошла в министерстве промышленности и торговли Самарской области. Премия чествует тех, кто своим трудом укрепляет экономику и социальную жизнь региона: инженеров, рабочих, наставников, молодых специалистов, трудовые династии и ветеранов.

Конкурс проходил в рамках федерального партийного проекта «Выбирай своё» с июня по сентябрь. В этом году заявки принимались по пяти номинациям: «Технологический лидер», «Лучший наставник», «Молодой специалист», «Семейные трудовые династии» и «Совет ветеранов». Всего поступило 46 заявок от 34 предприятий региона. Члены организационного комитета при отборе особое внимание уделяли конкретным результатам, демонстрирующим вклад в достижение целей организации или проекта.

«Вот уже второй год я знакомлюсь с теми кандидатами, которые присылают свои заявки на нашу премию «Человек труда», и убеждаюсь, как много здесь талантливых людей», — поделилась председатель общественного совета партпроекта «Выбирай своё» в Самарской области Ирина Михайловская.

Как отметил член регионального оргкомитета премии Вячеслав Романов, сделать выбор было очень сложно. «Всех, кто не одержал победу в этом году, прошу не останавливаться и добиваться заветных призовых мест в следующем», — обратился он к участникам.

Всего в Самарской области были определены 17 региональных победителей, трое из которых в декабре этого года представят наш регион на федеральном этапе Премии.

Премия проводится в рамках федерального партийного проекта «Выбирай своё» и второй год подряд собирает профессионалов своего дела со всего региона. Проект направлен на поддержку отечественных производителей, импортозамещение, развитие промышленности и создание максимально благоприятных условий для деловой инициативы в ключевых отраслях экономики.