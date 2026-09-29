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Спрос на пошив свадебных платьев вырос в 6 раз

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Спрос на пошив свадебных платьев вырос в 6 раз

Индивидуальный пошив переживает подъём: за год спрос на свадебные платья вырос в 6 раз, втрое чаще россияне искали пошив спецодежды, рубашек и брюк, вдвое — подшив и укорачивание одежды. Вместе с этим растет и спрос на кадры: в лёгкой промышленности портные стали лидерами по средним зарплатным предложениям — 79 358 руб/мес. Такие данные за восемь месяцев 2026 года приводят аналитики Авито Работы и Авито Услуг.

Средние зарплатные предложения для швей составили 70 242 руб/мес, для раскройщиков — 69 731 руб/мес. В целом по отрасли производства тканей, одежды и обуви средние зарплатные предложения за восемь месяцев 2026 года выросли на 4% и достигли 64 783 руб/мес.

Самый заметный рост спроса — на раскройщиков: число вакансий выросло на 16% год к году, зарплатные предложения — на 11%. В Красноярском крае число предложений для раскройщиков выросло на 32%, средние зарплаты — до 67 500 руб/мес (+23% год к году). В Ленинградской области спрос увеличился на 25%, зарплаты — до 87 500 руб/мес (+22%). В Ивановской области — на 20%, до 70 000 руб/мес (+17%).

«Легкая промышленность остается одной из флагманских отраслей, где сохраняется высокий спрос на специалистов. Сегодня растет интерес к сотрудникам отрасли, активнее всего — в регионах с развитой текстильной и швейной промышленностью, где сосредоточены профильные производства. На рынке труда это постепенно отражается и в уровне предложений: за восемь месяцев 2026 года средние зарплатные предложения в сфере производства тканей, одежды и обуви выросли на 4% и составили 64 783 руб/мес. При этом по отдельным профессиям рост оказался заметно выше», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

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