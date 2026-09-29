Станьте лучшим работодателем Самарской области!

Продолжается прием заявок на конкурс «Лучший работодатель Самарской области», организатором которого выступает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Впервые конкурс прошел в прошлом году. Его цель - выявление и поощрение наиболее социально ответственных работодателей. В 2025 году на участие в конкурсе поступило более 200 заявок.

В настоящее время на рынке труда работодатели конкурируют за квалифицированных сотрудников. И чтобы привлечь и удержать специалистов на предприятиях и в организациях внедряются меры поддержки для сотрудников, новые формы профориентационной работы, расширяются возможности проведения досуга и укрепления здоровья.

«Сегодня специалисты оценивают место работы не только по уровню заработной платы, важна комфортная обстановка, возможности для самореализации, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Многие работодатели Самарской области создают систему мер, которые делают их предприятие привлекательным для трудоустройства. Благодаря конкурсу у них есть возможность заявить о себе. Чтобы соревноваться можно было с равным, мы распределили участников по категориям: малые и микропредприятия - до 100 человек, средние предприятия - от 101 до 250 человек и крупные предприятия - свыше 250 сотрудников».

Участие в конкурсе - это не просто соревнование, это инструмент для развития HR-бренда, который позволяет:

- Привлечь лучших специалистов. Статус победителя конкурса -официальное подтверждение того, что компания заботится о сотрудниках.

- Удержать текущий коллектив. Внедрение мер поддержки сотрудников, программ для работников с детьми и развитие корпоративного досуга, которые оцениваются в рамках конкурса, напрямую влияют на лояльность и снижают текучесть кадров.

- Получить информационную поддержку. Победители получат широкое освещение своих кадровых практик в течение года после победы.

В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций и две специальные.

Основные номинации: «Региональный лидер занятости», «Работа мечты для молодежи», «Эффективная политика по поддержке работников с детьми», «Трудоустройство участников специальной военной операции и членов их семей» - за проведение мероприятий, направленных на социально-трудовую адаптацию участников специальной военной операции и трудоустройство членов их семей, «Ответственное трудоустройство несовершеннолетних граждан».

Новая спецноминация «Повышение финансовой культуры работников» введена для предприятий, где заботятся о финансовом здоровье и снижении стресса в коллективе. Также в особой номинации будут оцениваться лучшие практики по внедрению современных технологий в сфере безопасности труда.

Заявки принимаются по 21 октября по электронной почте: mintrudso63@yandex.ru. Вся информация размещена на официальном сайте регионального минтруда – https://trud.samregion.ru/category/deyatelnost/konkursy/regionalnyj-konkurs-luchshij-rabotodatel-regiona/ .

Фото – Минтруд Самарской области