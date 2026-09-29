В Тольятти появится около трех тысяч новых мест в школах и детских садах

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сборы крупяных агрокультур в России упадут в 2026 году
Сборы крупяных агрокультур в России упадут в 2026 году
Октябрь на севере Приволжья, Урала и Сибири будет теплее нормы
Октябрь на севере Приволжья, Урала и Сибири будет теплее нормы
В Госдуме сообщили об отсутствии планов проведения новой мобилизации в России
В Госдуме сообщили об отсутствии планов проведения новой мобилизации в России
Власти Самары рассматривают возможность строительства второй ветки метро
Власти Самары рассматривают возможность строительства второй ветки метро
Материалы 25 мультипликаторов объединила выставка «Легенды российской анимации» в Самаре
Материалы 25 мультипликаторов объединила выставка «Легенды российской анимации» в Самаре
НПК «Автоприбор» приступил к поставкам компонентов для Lada Azimut
НПК «Автоприбор» приступил к поставкам компонентов для Lada Azimut
Сегодня в самарском зоопарке отметили международный день кролика
Сегодня в самарском зоопарке отметили международный день кролика
1 октября состоится торжественное отправление в первый рейс электропоезда «Финист» по маршруту Самара - Пенза
1 октября состоится торжественное отправление в первый рейс электропоезда «Финист» по маршруту Самара - Пенза
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.41
0.07
EUR 96.25
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольятти появится около трех тысяч новых мест в школах и детских садах

323
В Тольятти появится около трех тысяч новых мест в школах и детских садах

В Самарской области продолжается работа по развитию современной инфраструктуры для семей с детьми. Так, в Тольятти реализуется сразу несколько проектов в сфере образования, которые после завершения строительства смогут принять около трех тысяч детей. Новые школы и детские сады строятся в Автозаводском, Центральном и Комсомольском районах города. Реализация проектов по строительству социальной инфраструктуры в Тольятти находится на личном контроле губернатора Вячеслава Федорищева и в фокусе внимания областного министерства строительства.  

Врио министра строительства Самарской области Александр Фомин проверил ход работ на образовательных объектах Тольятти.   Особое внимание в ходе рабочей поездки уделили строительству школы в 18 квартале Автозаводского района на 675 мест.

Здание общей площадью более 14,7 тыс. кв. метров будет переменной этажности - от одного до трех этажей. Здесь разместятся учебные кабинеты и лаборатории, спортивный и актовый залы, библиотека и читальный зал с высокими потолками и панорамными окнами. Ранее работы на объекте были приостановлены, сейчас строительство возобновлено. Здание уже закрыто в тепловой контур, завершены основные работы по кровле и штукатурке. Продолжаются фасадные и отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей, благоустройство территории и установка малых архитектурных форм. На прилегающей территории уже обустроена спортивная площадка.

Для жителей 18 квартала эта школа особенно важна. Сейчас детям приходится ездить на занятия в соседние кварталы. После завершения строительства у них появится возможность учиться рядом с домом. «У школы в 18 квартале есть своя история. Работы здесь пришлось приостановить, но сейчас строительство возобновлено. Наша задача - набрать необходимый темп и довести объект до конца. Для жителей важно, чтобы дети могли учиться рядом с домом. Будем продолжать контролировать ход работ и сроки. Ожидаем, что подрядчик сдаст объект в 2027 году», - отметил Александр Фомин.

Еще один значимый объект строится в микрорайоне Федоровка Комсомольского района. Это образовательный центр на 317 мест, который объединит начальную школу и детский сад. Новый объект появится на месте аварийной школы, закрытой в 2018 году, и позволит вернуть образовательное учреждение в микрорайон.

Помимо школ, в Тольятти строятся три новых детских сада общей вместимостью 800 мест - в микрорайонах «Калина», 14А квартале и 3 «Северном». Новые дошкольные места создаются там, где уже сегодня сохраняется потребность, и в районах активно развивающейся жилой застройки.

Строительство школ в Тольятти ведется за счет средств федерального и областного бюджетов. Детские сады «ЛДС-1» и «Ладушки» строятся в рамках национального проекта «Семья» и федерального проекта «Поддержка семьи». Строительство детского сада в микрорайоне «Калина» ведется в рамках государственной программы Самарской области и муниципальной программы развития системы образования Тольятти.

Фото: министерство строительства Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
1 октября состоится торжественное отправление в первый рейс электропоезда «Финист» по маршруту Самара - Пенза
29 сентября 2026  20:21
1 октября состоится торжественное отправление в первый рейс электропоезда «Финист» по маршруту Самара - Пенза
249
В поликлиниках Самарской области идет активная прививочная кампания против гриппа
29 сентября 2026  16:35
В поликлиниках Самарской области идет активная прививочная кампания против гриппа
351
В Самаре состоялась презентация туристических объектов федерального историко-культурного проекта «Императорский маршрут»
29 сентября 2026  16:23
В Самаре состоялась презентация туристических объектов федерального историко-культурного проекта «Императорский маршрут»
407
С октября изменится расписание дачных автобусов в Самаре
29 сентября 2026  15:59
С октября изменится расписание дачных автобусов в Самаре
377
Автомобилисты Самары вновь могут проехать через перекресток улиц Мичурина и Николая Панова
29 сентября 2026  14:16
Автомобилисты Самары вновь могут проехать через перекресток улиц Мичурина и Николая Панова
358
Весь список